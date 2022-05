Éteindre une partie de l’éclairage communalà Thimister-Clermont?

Le budget présenté couvre différents aspects: l’illumination des églises à hauteur de 55000 €, l’illumination des bâtiments communaux pour 25000 € et encore le relamping, via Ores, de l’éclairage public de la commune contre 55000 €.

Passage au LED, on en est où?

Le relamping consiste à remplacer un système d’éclairage à ampoules classiques par un système LED afin de réduire la consommation d’énergie. Au 31 décembre 2021, 115 des 1118 luminaires de la commune étaient équipés de LED (10,3%). Ores estime que le taux grimpera à 21,5% d’ici fin d’année, et à 32,6% fin 2023 (365 luminaires).

Lambert Demonceau (EIC) a expliqué que l’éclairage public fait l’objet d’un remplacement complet en LED correspondant à 55000 € pour cette année. Cette opération sera moins énergivore, il estime d’ailleurs que la consommation diminuera de moitié. "Il y a 3 ou 4 ans, on s’est lancé dans la rénovation de l’éclairage décoratif. C’était un éclairage sodium, qui consommait énormément, et donc on l’a remplacé par du LED. C’est une volonté que nous avons de mettre notre patrimoine en valeur" , a ajouté le bourgmestre, qui a déjà dû débattre sur le sujet in illo temporte ( voir notre article de décembre 2017 ). La volonté du conseil est d’éclairer uniquement la façade et non le bâtiment complet. Les modifications budgétaires 2022 ont tout de même été votées à l’unanimité.

Éteindre l’éclairage dans certaines rues de nos communes?

Notons, par ailleurs, que la Conférence des Bourgmestres de l’arrondissement a entamé des discussions avec Ores dans le but de réduire l’éclairage public en semaine sur les axes les moins fréquentés de nos communes. Ainsi, l’éclairage serait coupé dans certains quartiers afin de réduire les consommations en électricité…Mais Ores a attiré l’attention sur l’aspect sécurité et sur l’impossibilité de réaliser une telle coupure "rue par rue", mais bien quartier par quartier. Une précision qui fut soulevée lundi soir au conseil communal… d’Aubel, qui se réunissait à la même heure que les voisins thimistériens.

Et la future administration communale, on l’éclaire ou pas?

Un compromis: un éclairage intelligent entre l’entrée et le parking? ©EdA LABEYE Philippe

1. Quid de la future administration? Alors que l’éclairage public a mis les conseillers sous tension lors des modifications budgétaires de la commune de Thimister, un nouveau point semblable a donné un second coup de projecteur sur la problématique. "D’un côté, on se dirige vers les énergies renouvelables, dépenser moins… De l’autre, on illumine des bâtiments publics. Ce n’est pas la même direction!" , a repris Joseph Schnackers (TC), pointant du doigt la volonté de "mettre en lumière le nouveau bâtiment de l’administration communale" . Cette fois, c’est l’échevin Christophe Demoulin (EIC) qui a pris l’initiative de préciser qu’une partie de l’éclairage servira pour les cheminements, entre l’entrée et le parking.

Le bourgmestre a argumenté sur la sécurité du personnel communal, en soulevant les matériaux choisis qui permettront de réduire la consommation d’un investissement relativement conséquent (21700 €). De fait, les points lumineux les plus puissants ne dépasseront pas les 30 watts, les autres varieront entre 18 et 23 watts.

La minorité, qui n’a pas approuvé ce point, ne s’oppose pas à l’illumination des cheminements (question de sécurité) mais elle estime qu’un éclairage intelligent (des spots qui s’allument dès qu’il y a un mouvement, à l’instar de ce qui sera installé sur la Ligne 38 entre Herve et le Fort de Battice) doit être privilégié.

Notons d’ailleurs que l’acquisition du bâtiment de la future administration communale a été officiellement inscrite dans le plan d’investissement communal (PIC) pour 2022-2024, comme ce fut le cas pour le précédent PIC. L’estimation est de 2,3 millions d’euros hors TVA.

2. Construction d’un local paroissial à Elsaute "Le presbytère d’Elsaute est un bâtiment qui a un grand besoin d’être rénové" , a déclaré l’échevin des Cultes Christian Baguette (EIC).

Le bâtiment était loué mais il ne peut plus l’être sans une rénovation complète. Cependant, le calcul présentant l’estimation des travaux de rénovation mis en parallèle avec un revenu locatif potentiel n’est pas viable, selon l’échevin.

L’alternative proposée lundi soir serait d’affecter un bâtiment indépendant à la sacristie qui servirait de local paroissial ou de réunion, un auteur de projet sera chargé de chiffrer ces travaux. "L’opération financière ne sera pas importante pour la commune" , rassure-t-il. "On va équilibrer les choses: vendre un bâtiment vétuste et se retrouver avec un local adapté aux besoins de la paroisse, qui sera complètement neuf."

L’opposition s’est abstenue, regrettant que les démarches administratives aient retardé les travaux de rénovation.