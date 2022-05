De l’aide pour les éleveurs et l’hôpital d’Odessa

Son compagnon, Manuel Delsaute, a déjà effectué un voyage jusqu’à la frontière en compagnie d’un ami, Youri Creces, et de leur collègue de France, début avril. De nombreux sacs de nourriture pour chiens et chats, voire pour rongeurs, ont ainsi déjà été distribués par leurs amis sur place que ce soit à des particuliers ou au zoo d’Odessa, qui recueille actuellement les animaux errants. Mais du matériel médical (compresses, seringues, perfusions…) a également été amené à l’hôpital d’Odessa, ainsi que de la nourriture aux soldats.

"En allant là-bas, on s’est bien rendu compte qu’ils allaient avoir besoin d’aide pendant un bon moment, et donc on a préféré officialiser les choses en créant l’ASBL et le site internet. "

C’est ainsi que Help Odessa Breeders a fait l’acquisition d’une camionnette dans la perspective de peut-être réaliser un voyage par mois. Le prochain est prévu pour fin juin.

Plus de 2,5 tonnes cette fois

"Cette fois-ci, on a déjà 2,5 tonnes de nourriture pour animaux contre 1,3 tonne la dernière fois, ainsi qu’une tonne de matériel médical provenant d’un centre de dons en Alsace ."

Ce sera également l’occasion de ramener entre dix et quinze chats, qui viendront s’ajouter aux dix sphynx et aux persans déjà recueillis par les éleveurs thimistériens et parisiens.

Besoin de dons financiers

En plus des dons matériels de particuliers et de magasins, Help Odessa Breeders a surtout besoin de dons financiers pour payer le véhicule, l’essence… «On s’est rendu compte que sur la durée, l’achat d’une camionnette coûterait moins cher que la location», partage Laura Lobet. L’ASBL propose ainsi de sponsoriser leur voyage. «Les sponsors auraient leurs logos sur la camionnette.On partage déjà sur nos réseaux des photos des magasins ayant donné afin de leur faire un peu de publicité.» Finalement, les donateurs peuvent également suivre l’aboutissement de leurs dons. Les éleveurs d’Odessa, Maria Koretskaya et Maxim Frundin, partagent régulièrement des publications de leurs distributions sur Facebook.

Infos : Help Odessa Breeders ASBL sur Facebook