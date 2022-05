En plus des dons matériels de particuliers et de magasins, Help Odessa Breeders a surtout besoin de dons financiers pour payer le véhicule, l’essence… « On s’est rendu compte que sur la durée, l’achat d’une camionnette coûterait moins cher que la location », partage Laura Lobet. L’ASBL propose ainsi de sponsoriser leur voyage. « Les sponsors auraient leurs logos sur la camionnette. On partage déjà sur nos réseaux des photos des magasins ayant donné afin de leur faire un peu de publicité. » Finalement, les donateurs peuvent également suivre l’aboutissement de leurs dons. Les éleveurs d’Odessa, Maria Koretskaya et Maxim Frundin, partagent régulièrement des publications de leurs distributions sur Facebook.