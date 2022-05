Une balade artistique dans la commune

Ce dimanche 15 mai, une exposition s’installera à Thimister le temps d’une balade. Nommée "Vivre au temps du confinement", elle a été imaginée par l’ASBL Les Biolles, qui propose des loisirs pour les personnes porteuses de handicaps. "Au premier confinement, elles ne pouvaient pas sortir de leur centre d’hébergement, ne pouvaient pas fréquenter les centres de jours, elles se sont retrouvées “emmurées”. Ça a été très difficile pour elles! Aux Biolles, on s’est interrogé sur ce que l’on pouvait faire pour les soulager et qu’elles puissent exprimer leur vécu. Par petits groupes, par petites bulles, on est allé à leur rencontre dès que l’on a pu et on leur a permis d’exprimer leurs difficultés, leurs émotions à travers des ateliers d’art-thérapie" , retrace Martine Kerff, éducatrice et coordinatrice de l’association qui accompagne une nonantaine de membres.