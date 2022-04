Je suis né à Eupen mais j’habite depuis toujours à Thimister-Clermont, où j’ai une exploitation en direction de Welkenraedt (j’ai 80 vaches laitières pour 130 bêtes au total, et je fais aussi dans l’engraissement de porcs). J’ai 43 ans, j’ai été marié pendant 12,5 ans et j’ai deux enfants de 7 et 12 ans.

Pourquoi avoir pris l’initiative de vous inscrire à cette émission?

Pour augmenter mes chances de trouver vraiment la personne qui me conviendra. Ce n’est pas que c’est compliqué, mais il faut trouver une femme qui accepte cette vie-là. On travaille tous les jours… Encore dans la nuit de dimanche à lundi, je me suis levé pour une naissance… Ce n’est pas évident. Après, ce n’est pas une priorité qu’elle m’aide à la ferme. Je travaille tout seul sur mon exploitation, avec de l’aide occasionnelle pendant la fenaison. Si elle a un petit boulot à côté, ça ne me dérange pas.

L’inscription, elle s’est faite naturellement pour vous?

Au début, j’ai hésité à m’inscrire… Je me demandais ce qu’on allait penser de moi. On voit d’ailleurs que je suis stressé, et fatigué. Mais l’émission montre assez bien ce que je fais. Et pour l’instant, avec les équipes de RTL TVi, c’est génial. C’est nouveau pour moi, mais je n’ai rien à redire.

Quelles sont les qualités que vous recherchez chez une femme?

Il faut qu’elle aime la campagne (j’adore notre région, elle est magnifique), qu’elle soit honnête et fidèle. Chose très importante pour moi, elle doit être souriante. J’aime lorsqu’on rigole facilement…

Et quelles sont vos propres qualités?

Je suis quelqu’un de jovial, de très courageux et je ne baisse pas vite les bras. J’aime le contact avec les gens, les balades et le jogging… J’étais encore ce week-end à La Gileppe. D’ailleurs, deux ou trois personnes m’ont crié: «Voilà Alain de L’amour est dans le pré!». La semaine prochaine, j’irai avec une perruque sur la tête (rires)! Je saute aussi en parachute à Spa, c’est nouveau pour moi (je suis débutant) mais j’essaye d’y aller dès qu’il fait beau, pour me vider l’esprit.

Quelle fut la réaction de vos proches?

J’ai tenu le secret jusqu’à la fin, personne ne savait que j’étais candidat. Papa m’a félicité. Il ne m’a jamais félicité dans la vie, mais là oui. Il me souhaite tout le bonheur, venant de mon papa ça me touche. Ma maman a un peu peur, elle se tracasse pour le petit fifi (rires).

Avez-vous déjà des «prétendantes»?

Je n’ai pas encore reçu des lettres chez moi, mais bien quelques invitations sur Facebook et un message sur Messenger. Elle ne souhaite pas dévoiler son image à la télévision… et encore moins avoir de la concurrence. Tout doit passer par RTL mais j’ai répondu poliment, en disant que je respectais l’émission et en l’invitant à y envoyer une lettre.

Que peut-on vous souhaiter?

De trouver une belle personne, de faire une belle rencontre et que ça dure dans le temps. Je ne cherche pas une aventure d’un an ou deux.