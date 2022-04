Le P’tit Marché aura finalement bien un producteur de légumes

Nous vous l’annoncions ce mardi, le marché des producteurs locaux reprend à partir de ce mercredi sur la place de l’église à Thimister. Et cette nouvelle saison s’annonçait compliquée, car les maraîchères d’Aubel, Carotte et Phacélie ne seront pas présentes, car elles prennent une année de pause…. L’échevin du commerce, Christian Baguette a eu bien du mal à trouver la relève. C’est finalement le soulagement, car Le P’tit Marché pourra compter sur les maraîchères d’Andrimont, Isabelle et Nathalie Habsch, du Potager d’Isalie.. « On constate une baisse de clientèle au terrain, donc on va tenter de se déplacer et d’aller à sa rencontre », avance Isabelle Habsch. Les deux sœurs seront ainsi présentes avec des fruits et légumes bios les mercredis à la fois à Thimister et à Verviers (pour le marché des producteurs locaux).