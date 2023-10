"Les Pluches", le projet BD de Yannick Thiel

Désireux cette fois d’être le seul maître à bord, Yannick Thiel a décidé de s’occuper de chaque phase: l’écriture du scénario, l’illustration mais aussi l’édition. L’histoire emmènera le lecteur, jeune comme adulte, à suivre les aventures de Pierro et de trois peluches, en 1945 et à travers la Belgique. "Il s’agit d’un roadtrip. Dans le 1er tome, les personnages partiront de Verviers pour rejoindre Liège." L’ouvrage Les Pluches sera aussi l’occasion de faire plus amples connaissances avec les protagonistes. Un tome 2 est d’ailleurs déjà prévu.

S’il ne veut pas d’un livre historique, l’artiste tient toutefois à ce que l’arrière-plan, post-Seconde Guerre mondiale, soit cohérent. Fan d’Histoire, il a en effet effectué de nombreuses recherches. "Je suis également fan de véhicules et cette époque est particulièrement intéressante: chaque voiture, même de l’armée, avait un design travaillé et identitaire. Alors tant qu’à faire voyager mes personnages, autant que je m’éclate en le dessinant", lance-t-il. Ce morceau du XXe siècle, il l’a aussi choisi pour la jeune génération. "En tant que prof, je me rends compte qu’ils connaissent de moins en moins cette période. Peut-être qu’ils pourront y trouver certaines réponses."

Côté dessin, celui qui a travaillé pendant près de 10 ans avec René Hausman a opté pour une méthode peu commune, à savoir un encrage au stylo-bille. "Je travaille à la couleur directe avec de l’écoline pour avoir un résultat transparent et lumineux." Des touches de gouache blanche viendront apporter encore plus d’éclat. Les 49 planches sont déjà dessinées et encrées. "Et les 24 premières planches sont totalement mises en couleurs. J’aimerais aussi écrire le texte à la main." La BD Les Pluches devrait sortir d’ici le 1er semestre 2024.

©Yannick Thiel

Un financement participatif lancé

Il y a une semaine, Yannick Thiel a mis sur pied un crowdfunding visant à rassembler, d’ici un mois la somme de 8 700 € pour réaliser cette bande dessinée. Et celui-ci a plutôt bien démarré ! "J’ai notamment eu la chance de recevoir le soutien du centre culturel de Verviers et du Syndicat d’initiative de Theux", se réjouit-il. Pour lui, cette démarche permet aussi d’accorder davantage d’importance au lecteur, à son avis et à ses envies pour la suite des aventures. "Les critiques seront plus franches et donc plus constructives", estime-t-il.

https ://fr.ulule.com/les-pluches/