Ce chantier, mené par la société de logements de service public et commencé il y a 4 ans, a permis la création de deux maisons (de quatre chambres) et de huit appartements (quatre de trois chambres, un de deux chambres et trois de trois chambres adaptés aux personnes à mobilité réduite).

Ce projet s’inscrit dans le programme wallon "Ancrage communal 2014-2016".

Une attention particulière a été apportée à la performance énergétique. "Elle atteint le label B, précise Thierry Lejeune, le président de Logivesdre. Le budget total s’élève à 2 069 000 €." Quatre de ces logements seront loués à des locataires de Logivesdre tandis que les six autres seront confiés en gestion au CPAS de Theux. "Cela permettra de répondre aux demandes de familles theutoises défavorisées qui souhaitent rester sur notre territoire", explique le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR). Ces dix logements, déjà en partie occupés, rejoignent ainsi la centaine de biens appartenant à Logivesdre sur la commune.

©EdA J.Wo.

Deux logements de transit à l’ancienne gare

Cette journée fut aussi l’occasion d’inaugurer deux appartements d’urgence installés dans l’ancienne gare de Theux, juste à côté des locaux de la Maison de la laïcité et à proximité du centre (jusqu’ici, les seuls logements d’urgence communaux se trouvaient à Polleur).

Le service des Travaux a chapeauté cette rénovation, rendue possible grâce à des fonds wallons obtenus suite aux inondations de juillet 2021. La façade a également été remise à neuf.

Ces logements pourront être mis à disposition par le CPAS à des familles dans le besoin pour une courte période, d’un an maximum. Pour rappel, six autres logements d’urgence sont en cours de transformation à l’ancienne gendarmerie, rue de la Boverie.