Élections communales: Aurélie Kaye candidate bourgmestre, André Frédéric poussera la liste VTS à Theux

C’est pile à un an des élections communales, soit le 13 octobre, que les grandes lignes de Valeurs theutoises ont été dévoilées. À commencer par la tête de liste et candidate bourgmestre, qui sera Aurélie Kaye. Elle sera donc la première femme à mener une liste à Theux. "Notre programme s’orientera principalement sur trois axes, explique celle qui s’implique politiquement depuis 2012. Premièrement, il y aura l’amélioration de notre environnement et de nos lieux de vie (gestion de la mobilité, réfection des trottoirs, accessibilité…). Ensuite, il y aura la sécurité. Chaque citoyen doit pouvoir vivre au sein de notre commune de manière sereine. Enfin, il y aura le bien-être de chacun, qui passe par la culture, le sport avec l’emblématique dossier de la piscine communale, l’enseignement, les mouvements de jeunesse et la santé."

La seconde place de la liste VTS sera occupée par Jean-Christophe Dahmen qui est échevin de l’Enseignement, de l’Accueil extrascolaire, des aînés, du Jumelage et de la Communication depuis 2019, en remplacement d’André Frédéric qui était alors parti pour devenir député wallon. En troisième position, on retrouvera Régine Delhasse, qui était présente en 2018 sur la liste PS Plus et qui est coordinatrice du groupe VTS. En 4e position, Vincent Lognay, lui aussi sur la liste PS Plus en 2018.

Enfin, à la dernière place de la liste VTS pour les communales 2024, on retrouvera André Frédéric. "C’est un honneur pour moi d’être dernier, continue le président du parlement wallon. Mais que l’on n’imagine pas que je m’inscris comme pensionné ou pour faire plaisir ! J’ai l’intention de faire la campagne, d’être présent et de continuer à m’investir. Mais il faut aussi savoir passer la main et de faire vivre les générations suivantes."

Le reste de la liste sera concocté au printemps prochain et dévoilé à l’été 2024, après les élections fédérales, régionales et européennes de juin.