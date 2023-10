"Solidari’Theux", le nouvel espace communautaire theutois

Pour rappel, ce projet a pu voir le jour financièrement grâce à un soutien de la Croix-Rouge (de 150 000 €), aux dons des Theutois (entre 40 000 €) et aux indemnités des assurances (53 000 €). L’objectif est de faire, dans cet espace communautaire, du travail collectif, notamment par le biais d’ateliers de cuisine, pour apprendre à mieux gérer son budget ou encore artistiques. Et cela ne s’adresse pas qu’aux bénéficiaires d’une aide sociale ou d’un revenu d’intégration. Tout Theutois y est le bienvenu. "Nous ne voulons laisser personne de côté", a déclaré Pierre Lemarchand, bourgmestre (IFR).

Pierre Lemarchand, bourgmestre, et Alexandre Lodez, président du CPAS. ©EdA J.Wo.

À l’extérieur, ce lieu de rencontre ne fait aucunement mention de son appartenance au CPAS et au Plan de cohésion sociale. "Il n’y a pas de plaque sur la façade, vous l’aurez vu. La plus grande difficulté a toujours été de franchir la porte d’un CPAS. Mais on a quand même voulu rappeler que la Commune et le CPAS chapeautent ce lieu en reprenant les trois couleurs que l’on retrouve dans le logo de la Commune (NDLR: le bleu, le vert et le brun). C’est symbolique", a expliqué Alexandre Lodez, le président du CPAS (IFR).

Actuellement, l’épicerie sociale, qui fonctionne entre autres grâce à plusieurs bénévoles, accueille toujours 30 ménages, pour une aide alimentaire d’appoint. Le service de prévention pour enfants et adolescents, Openado, investira aussi le bâtiment. "L’ASBL Franchi’Mobile, spécialisée dans le transport de personnes a récemment cessé ses activités. J’espère donc aussi que l’on pourra monter une équipe de bénévoles pour aider ceux qui n’ont plus de véhicule", a aussi lancé Alexandre Lodez.