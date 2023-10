Le festival Alimenterre s’ouvre ce mardi, voici le programme pour la région verviétoise

Proposant des débats, des films, des rencontres, des ateliers ou encore des concerts, le festival se déploie du 10 au 15 octobre de Bruxelles à Mons, d’Arlon à Charleroi, de Namur à Verviers… Le tout articulé autour d’une thématique forte: la résistance, "celle des peuples indigènes face à l’exploitation de leurs ressources, celle des lanceurs et lanceuses d’alerte et des journalistes qui doivent assumer les risques et se retrouvent seuls face à la puissance des États et des lobbys de l’agroalimentaire, celle des peuples africains qui alertent et interpellent les responsables du Nord, celle des femmes agricultrices également, en grande partie invisibilisées et qui peinent à obtenir une reconnaissance de leur travail et des avancées rapides concernant leurs droits".

En région verviétoise, c’est ce mardi soir (19 h), au Campus de La Reid ( Theux) que s’ouvre le festival avec la projection de Tu nourriras le monde, un documentaire de Nathan Pirard et Floris Schruijer. S’ensuivra un débat avec Benoît Georges sur le thème "Comment tenir compte des leçons du passé pour définir l’avenir de notre agriculture ?".

Mercredi, à 19 h 45 à la ferme Michel à Wayai ( Jalhay), c’est le film Là où l’herbe est plus verte, de Coco Tassel, qui sera proposé avant un échange ("Quelle agriculture pour notre avenir ?") avec Michaël Dossin. Le même programme sera proposé vendredi 13, toujours à 19 h 45, à la ferme de Monville à Stoumont.

Entre les deux, le jeudi 12 octobre de 9 à 16 h, une journée réservée aux femmes liées au secteur agricole se tiendra à Trois-Ponts (sur réservation, ela@troisponts.be, 080/29 24 60 ou encore, 0471/22 68 83). Deux films seront projetés ( Croquantes et Les Fourmis et la sauterelle) avec des échanges et un repas. Enfin, samedi 14 octobre à 16 h, l’ASBL De Bouche-À-Oreille de Thimister copiera le "menu" d’ouverture de La Reid détaillé ci-dessus.

www.festivalalimenterre.be