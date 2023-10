Conteneurs collectifs au centre de Theux: ce qu’il faut savoir

Ce lundi 2 octobre, le conseiller Écolo Matthieu Daele a envoyé une question écrite au Collège afin qu’une information "rapide et claire" soit fournie aux Theutois. "Le courrier reçu ne présente pas d’informations relatives à ce changement, juste une demande de choix à effectuer, sans autres détails. J’estime nécessaire d’apporter aux habitants des informations à cet effet afin d’expliquer de quel changement il s’agit, ce qu’est un conteneur collectif, comment cela va-t-il fonctionner, qu’est-ce que ce choix comporte comme changements, s’il faudra utiliser des sacs particuliers, comment la facturation va se faire ou encore si cela aura un impact sur le montant de la taxe", indique-t-il.

L’échevin de l’Environnement Mathieu Malmendier (IFR) se veut rassurant. "C’est clair, le message était trop succinct, reconnaît-il. Les services avaient également été interpellés à ce propos. Un deuxième courrier, plus complet va être renvoyé aux personnes concernées." Le passage aux conteneurs enterrés, accessibles via un badge magnétique, ne se fera qu’au début de l’année 2024. Une réunion d’information sera également proposée aux habitants d’ici la fin du mois d’octobre.

Concrètement, les citoyens vivant dans le périmètre (qui s’étend de la place du Perron à la place du Vinave, en passant par la rue de la Station jusqu’à la caserne des pompiers et une partie de la rue Hovémont et de la Chaussée) pourront choisir de conserver leur conteneur noir ou d’opter pour les conteneurs collectifs pour leurs déchets résiduels, sachant qu’ils garderont le conteneur vert pour l’organique. "Ceux qui utilisaient des sacs rouges jusqu’ici n’auront pas le choix et devront passer aux conteneurs collectifs", précise Mathieu Malmendier.

Matthieu Daele réitérait également sa demande concernant l’utilisation de ces conteneurs collectifs par l’ensemble des habitants de la commune. "Nous n’avons pas encore eu de réponse d’Intradel à ce sujet pour 2024, note l’échevin. Mais, en 2025, la collecte des déchets passerait d’une fois toutes les semaines à une fois toutes les deux semaines. Il pourrait alors y avoir une installation de conteneurs collectifs appelés points d’apports volontaires, par tranche de 3 000 habitants. Ils pourraient être placés dans les villages." Tout cela devra encore être confirmé.