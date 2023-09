Theux: Charles Smets mis à l’honneur par la Commune et le roi pour sa carrière

Celui-ci a commencé sa carrière professionnelle – "qui n’est pas encore finie", a-t-il lancé à l’assemblée – en 1972. Au fil des ans, il a suivi les évolutions du marché et a fini par s’intéresser aux voitures sans permis. "On vous félicite pour votre carrière, a déclaré le bourgmestre Pierre Lemarchand. Sur proposition du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, il a plu à sa majesté le roi Philippe, en reconnaissance de services rendus, de vous conférer la décoration de Chevalier de l’Ordre de la Couronne."

Sous le regard de ses proches venus en nombre, Charles Smets a également reçu une médaille de la commune de Theux.