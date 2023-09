Mobilité: Theux veut impliquer les citoyens dans les différents projets

"On est ravis de voir que les liaisons cyclo-piétonnes se développent sur la commune. Au-delà du RAVeL des Sources, qui sera la colonne vertébrale de tout ça, il sera important d’avoir des liaisons qui vont vers les villages et les lieux plus reculés", a indiqué Philippe Lemal, conseiller Écolo, faisant ainsi écho à la visite de Philippe Henry, organisée par le groupe Theux Demain la semaine dernière à Juslenville. Le ministre était venu y présenter le projet du RAVeL des Sources. "Il y a aussi une demande du Gracq et de certains citoyens d’être intégrés dans la réflexion des tracés à venir."

Bruno Gavray, échevin des Travaux (IFR), a confirmé que le Gracq faisait bien partie du comité technique d’accompagnement de ces projets. "Ils ont à chaque fois été associés, assure-t-il. On s’inquiète quand même un peu de voir le temps que ça prend pour réaliser cette colonne vertébrale, qui est déjà annoncée depuis longtemps. On attend toujours de la part du SPW et des services du ministre Henry l’étude sur la traversée de Theux et la liaison jusqu’à Pepinster. Le permis qui a été déposé pour l’instant concerne la zone qui va de Marteau à Spixhe. Dans le centre de Spixhe, c’est via un permis demandé à Infrabel qu’on est parvenus à ce qu’ils fassent un tronçon de voirie cyclo-piétonne." L’idée est notamment de sécuriser les passages à niveau.

André Frédéric, conseiller PS +, a insisté pour que les citoyens soient consultés: "On doit aller vers un plan équilibré en termes de mobilité. Il n’y a pas que les cyclistes. J’ai beaucoup d’admiration pour celles et ceux qui graviront la côte d’Oneux sur cette future piste cyclable à double sens, pour laquelle on pourrait détruire plusieurs arbres. Je m’interroge sur l’aspect écologique de la chose."

De son côté, Cédric Théate (IFR) regrette que les habitants de Mont ou de Polleur ne soient pas écoutés par Philippe Henry. "Aucune sécurisation n’est prévue pour la traversée de Mont. Pour Polleur et Jehanster, on ne respecte pas le “décret vélo” puisqu’on a réhabilité toute la route sans faire une piste cyclable. D’après les services du ministre, la rue est trop étroite mais elle ne l’est pas moins que la chaussée de Verviers."

La majorité a affirmé qu’il fallait créer des espaces partagés pour tous les modes de déplacement et avoir une réflexion globale, entre autres via le plan communal de mobilité. "On veut des aménagements intelligents et acceptés du plus grand nombre", conclut le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR). Le point a été voté à l’unanimité.

Polleur au cœur des discussions

La conseillère IFR Nathalie Grotenclaes a demandé s’il était envisagé de rénover ce qu’il reste de la plaine de jeux de Polleur. "J’entends souvent les parents se plaindre de l’état de celle-ci", a-t-elle expliqué. Le bourgmestre a répondu que c’était dans les projets. Un budget de 30 000 € devrait y être consacré. "Notre volonté est de finaliser le cahier des charges pour passer le bon de commande sur le budget 2023 pour une mise en œuvre au printemps 2024", a confirmé Bruno Gavray, échevin des Travaux.

Et la station d’épuration ?

Nathalie Grotenclaes en a profité pour interroger le Collège sur le projet de station d’épuration prévu dans le village pollinois. Philippe Boury, conseiller et administrateur au sein de la SPGE (Société publique de gestion de l’eau), a expliqué que le dossier figurait dans le programme de réserve de la SPGE afin que l’étude puisse démarrer. "Si on n’a pas de problèmes, notamment urbanistiques, la station pourrait peut-être voir le jour mais pas avant 2026-2027."

La vitesse des voitures dans le viseur

Un autre Pollinois, le conseiller Yves Reuchamps (Écolo), s’est inquiété de la vitesse des automobilistes dans le village, entre autres près du magasin Le Petit Polleur. "Il serait intéressant de commencer à réfléchir à cette situation", a-t-il indiqué. "Le double-sens sur 20 mètres trompe les gens", a pointé Philippe Boury. "Mais si on met dans un sens la route qu’empruntent ceux qui viennent de Jehanster, ils rouleront plus vite", a rétorqué Cédric Théate, mentionnant aussi des soucis au niveau des emplacements des passages pour piétons et des places de stationnement. "À l’entrée de Polleur, du côté Theux, il y aura certainement un aménagement provisoire pour ralentir un peu les voitures, a ajouté Pierre Lemarchand. Par rapport à ce que vous venez de dire, le Collège, avec l’échevin de la Mobilité, va se pencher sur le sujet pour savoir si on attend le plan de mobilité – ce qui me semble un peu tard – ou si on fait un essai provisoire à cet endroit."