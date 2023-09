Un millier de participants à la marche des 600 Franchimontois, jusqu’à Liège (photos & vidéo)

On peut le dire, l’engouement était particulièrement important cette année: les inscriptions, limitées à 1000 places, affichaient déjà complet début septembre. "C’est une année de Foire médiévale, les gens sont dans une dynamique. C’est cela qui joue très certainement", estime Alexandre Lodez, président du syndicat d’initiative de Theux (qui coordonne l’événement) et échevin de la Culture.

Après un arrêt place du Perron, où les consignes leur ont été données afin d’atteindre la Cité ardente en toute sécurité, les participants ont redémarré en direction de Banneux et Sprimont. "Soyez prudent, amusez-vous et vive le folklore theutois", a conclu le bourgmestre Pierre Lemarchand. Ce n’est qu’en fin de journée, qu’ils sont venus à bout des 35 km qui les séparent de la fameuse montagne de Bueren, le dernier obstacle de leur parcours. Ils peuvent donc enfin souffler et festoyer sous le chapiteau exceptionnellement installé près des contreforts de la citadelle, l’école Helmo Sainte-Croix, qui les accueillait jusqu’ici, étant en travaux. Avant de regagner Theux en car.

Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà pris dans 5 ans.