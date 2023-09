La Pat’isserie ouvre rue Hovémont, à Theux

Au niveau des spécialités, "nous avons évidemment la tarte au riz verviétoise. Sinon, nous avons aussi la croûte à la framboise que M. Gilard faisait et qui était fortement demandée. Pour le reste, nous voulons suivre la demande des Theutois. Par exemple, il y a plus d’intérêt pour les pains plus foncés ou plus serrés qu’on n’a pas forcément dans les autres boulangeries." La boulangerie est ouverte tous les jours de la semaine sauf le vendredi.