"Le Serment de Perrault" avec Raoul Verbouc, la nouvelle BD 100% theutoise

©Editions Tectis Mata

Mêlant personnages de légendes locales et univers futuriste, Le Serment de Perrault invite le lecteur à parcourir l’espace et le temps. "C’est un peu atypique comme BD, reconnaît Jeanou. Ce sont des personnages issus des légendes de chez nous mais l’histoire, elle, n’a rien à voir. On a créé un petit univers autour du géant, du nain, de lafée et on les a déplacés dans un léger futur, avec des engins volants, des drones, des technologies plus avancées que les nôtres…"

De nombreuses références cinématographiques, musicales et littéraires s’y cachent. "Les lieux sont aussi clairement inspirés de la vallée theutoise. On y retrouve la place du Perron ou encore le château de Franchimont entier, puisque c’est là que vit Raoul Verbouc. Il y a même l’une ou l’autre caricature d’élus locaux", lance-t-il. Bref, un vrai jeu de piste pour les gens qui connaissent le coin.

"Je compte d’ailleurs lister toutes ces références pour les mettre sur mon blog. Il y a en fait une double lecture de l’album. On s’adresse également à l’enfant qui sommeille en nous." De 64 pages, la bande dessinée peut être considérée comme un bel objet littéraire. "Cela nous tenait à cœur. C’était le plus grand format disponible chez l’imprimeur. On voulait quelque chose de copieux et plein de rebondissements."

Une rencontre en novembre

Pour le duo, cette publication est un véritable aboutissement. "On est ravis. L’accueil est très bon également, les premiers retours que nous avons eus sont positifs." Une première présentation du livre avait en effet été organisée lors de marché artisanal de Theux. Un nouveau rendez-vous, avec séance de dédicaces, est d’ores et déjà prévu le 4 novembre, à l’occasion de la foire Saint-Hubert.

Avis à ceux qui auraient déjà dévoré l’histoire: Jeanou et Chabe planchent sur la suite du Serment de Perrault…

"J’aimerais pouvoir vivre de la BD"

Après plusieurs années en tant qu’infographiste, Jeanou souhaiterait poursuivre sa carrière comme illustrateur. Retour sur son parcours.

Raoul Verbouc est le personnage phare des aventures imaginées par Jeanou. ©Jeanou

C’est au début des années 90 que Jeanou s’inscrit à Saint-Luc à Liège, en illustration. "J’ai sorti un premier album avec Raoul Verbouc, en 1997, raconte-t-il. Puis, j’ai eu l’occasion de travailler avec la maison d’édition Noir Dessin, à Liège. À l’époque, elle avait tenté de publier une bande dessinée, Wallonie, terre de légendes , et c’était parrainé par René Hausman." Ce sera un one shot.

Il quitte alors le monde du dessin pour travailler en tant qu’infographiste. "J’ai fait ma carrière dans ce domaine." Il y a 5 ou 6 ans, il se décide à reprendre ses crayons. "J’ai toujours fait des planches mais pour m’amuser." Cette fois, il collabore avec le bulletin mensuel du syndicat d’initiative theutois, Le Pays de Franchimont. Dans la foulée, il se lance dans son projet de BD. "J’espère pouvoir en faire d’autres. Mon ambition, en ce qui me concerne, ce serait de pouvoir vivre de la BD, confie Jeanou. Avec Chabe, on a de nouvelles idées. On va donc prendre notre bâton de pèlerin et aller frapper aux portes des maisons d’édition. Pour ma part, j’aimerais vraiment passer une étape supérieure. Mais bon, je le sais, dans ce métier, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus."

En vente l’accueil touristique de Theux (bientôt à la Traversée et chez Papyland). PAF: 20 €.

https://chezjeanou. weebly.com