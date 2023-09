Ce dimanche 17 septembre 2023, quelque 300 personnes ont participé à cette première journée récréative. Les enfants étaient choyés, avec 7 châteaux gonflables et divers jeux en bois, la possibilité de se faire grimer, etc. Les plus grands avaient la possibilité, dans le même temps, de se ravitailler, sur fond musical et dans une ambiance conviviale.

"Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles dont le travail a grandement contribué à la réussite de cet événement !", souligne la présidente du comité, Aurélie Kaye, qui donne "déjà rendez-vous l’année prochaine !"