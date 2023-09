Rentrée culturelle (10/10): un programme dans la "continuité" à Theux

Il s’agit de Mais c’est quoi ton vrai métier, le 21 septembre.

"On aura aussi une pièce qui nous a fort touchés, Foxes , le 8 septembre. Ce sont des comédiens trentenaires qui se remémorent ce qu’aurait pu être leur rencontre 20 ans plus tôt, dans un vieux dancing abandonné. Cela nous parle en tant qu’adulte au niveau du souvenir de l’enfance. Et ça parle aux enfants de 9-10 ans sur ce qu’ils sont en train de vivre en tant qu’enfants !"

Du côté musical, Didier Laloy (accordéon diatonique) et Damien Chierici (violoniste) se produiront le 19 octobre sous le nom Duplex Duo.

Une exposition jeune public débarquera le 12 octobre: En fluo, de Kitty Crowther, artiste parmi les plus renommés de la littérature jeunesse en Belgique.

"Ses ouvrages sont déclinés en exposition attractive et ludique. Quand on a une expo jeune public, on la décline autour d’ateliers intergénérationnels, parents-enfants, et d’atelier plus pour les enfants uniquement. On travaille en collaboration avec la bibliothèque qui accueille tout le public scolaire."

La rentrée de la section Taskin

Le centre culturel de Theux propose également une série de stages et d’ateliers de danse, d’arts plastiques, de théâtre et de musique au sein de la section Taskin.

Cette année, celle-ci a lancé des cours d’initiation au théâtre pour les adultes. "On a une troupe amateur, mais on n’avait plus remis ne place un atelier d’initiation pour les adultes et on savait qu’il y avait une demande, qui se confirme !"

Deux nouveaux ateliers "vin" rencontrent également un franc succès ! "On a été sollicités par un jeune œnologue de La Reid qui s’appelle Mathieu Virlée, qui a été champion d’Europe (NDLR: de dégustation à l’aveugle en 2019). On s’est dit qu’on allait lui faire confiance. Et cela répond visiblement à une attente, on voit que le public répond. Le 1er atelier en octobre est déjà complet et il reste quelques places pour celui de novembre."

Le public est ainsi très réactif pour le début de ces activités annuelles. "Les gens planifient plus les activités, enfants adultes sur le semestre que leurs sorties culturelles précises !", sourit Catherine Scurole.