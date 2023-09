Theux: Le permis pour la piscine sera déposé ce mois-ci

Pour rappel, en raison de la procédure d’expropriation en cours aux Forges, la piscine ne pouvait plus être rebâtie à cet endroit. La déplacer près du tennis permettra entre autres de rassembler toutes les activités sportives au même endroit. "De plus, les infrastructures du tennis ne sont pas utilisées à 100%. Ce projet nous permettra aussi de diviser par deux les coûts de construction puisqu’on dispose déjà de vestiaires collectifs et d’une cafétéria avec un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite." Le budget prévu tournera autour des 1,5 million d’euros (compensé en partie par les indemnisations reçues suite aux inondations) au lieu des 3 évoqués pour le projet de rénovation aux Forges. Côté parking, des choses vont être mises en place pour libérer des espaces de stationnement supplémentaires.

La piscine disposera d’une entrée indépendante des infrastructures du tennis. ©Yannick Sante Architectes

"Notre priorité est vraiment donnée au club de nage hivernale, confirme-t-il. Celui-ci a d’ailleurs été intégré au projet et on collabore également avec le club de tennis." Les nageurs en eau froide pourront jouir du bassin tandis que les joueurs de tennis auront rejoint les terrains intérieurs. "Concrètement, le bassin sera enclavé entre les terrains de padel et les terrains intérieurs. Et il y aura une entrée séparée pour la piscine." En juillet et en août, les visiteurs extérieurs pourront profiter de l’eau. "Et c’est en général une période moins prisée par les joueurs de tennis."

Deux terrains extérieurs seront néanmoins perdus pour permettre la construction du bassin. "Mais nous construirons un nouveau terrain intérieur et un autre extérieur, en façade." Enfin, François Gohy le souligne: "L’ensemble du CA s’est toujours montré solidaire par rapport au projet de reconstruction de la piscine."

©Yannick Sante Architectes

D’autres bonnes nouvelles

Le Fonds des calamités est finalement intervenu et a indemnisé la RCA pour les terrains synthétiques sinistrés (et non assurés) à hauteur de 90%. "On a également décidé de sécuriser les abords du hall omnisports, en collaboration avec la police. On a supprimé 7 places de parking qui se trouvaient devant l’entrée, pour améliorer la visibilité des usagers et des automobilistes. On est toujours dans une phase de test mais tout devrait être finalisé dans le mois", précise le président de la RCA.