Un couple de Theux risque 8 et 5 ans de prison pour abus sur une fillette de 12 ans

C’est la mère de la fillette qui a déposé plainte après avoir découvert des messages à caractère sexuel, envoyé par le prévenu. Un homme en qui la mère de famille avait gardé toute confiance et ce même après leur rupture.

Durant l’enquête, une vidéo montrant l’enfant en petite culotte et le prévenu jouant avec une bouteille comme si elle était un pénis. "J’ai tendu la bouteille vers ses fesses, mais ne l’ai pas introduite" reconnaît le prévenu qui comparaît détenu et qui parle "d’un petit dérapage qu’il ne se pardonnera jamais."

Si le quadragénaire nie les faits de viol et d’attouchement, la jeune victime, dont le discours a été jugé crédible, indique avoir été violée à plusieurs reprises.

L’actuelle compagne du détenu, elle aussi en détention préventive, est poursuivie pour avoir fermé les yeux sur les agissements de son compagnon. C’est elle aussi qui aurait filmé la scène de la bouteille ou encore la fillette dans son bain.

Le ministère public qui parle d’un prédateur et d’un pédophile estime ses explications dénuées de sens et insupportables. La magistrate réclame pour lui, une peine de 8 ans de prison et 5 ans pour sa compagne.

Jugement le 15 septembre.