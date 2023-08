Plus de 270 membres de la famille Archambeau

Depuis, la famille s’est bien élargie dans la région. "Quelques-uns se sont distingués: Émile avec son opération"SOS Éthiopie"des agriculteurs pour aider l’Éthiopie à sortir de la famine, José qui a fait la une du"Herald Tribune"pour sa participation victorieuse à un concours de bûcheronnage, Jacquy dans le Guiness Book pour sa réalisation d’une voiture d’enfant géante, Raymond pour avoir soigné et sauvé… un léopard, Bernard pour son prix de la meilleure communication lors du Colloque de l’Association Internationale de Climatologie au Canada, Daniel comme coauteur d’un ouvrage sur le buffle africain qui va paraître aux Presses universitaires de Cambridge…"

La projection d’une vidéo, œuvre d’Hubert Jennes, avec des centaines de photos, a fait rejaillir des tas de souvenirs et renforcé la convivialité. Dans cette ambiance chaleureuse, bien des descendants de Léopold et Anne-Marie Archambeau ont vécu une cousinade des plus réussies. Renouer des contacts pour beaucoup, faire connaissance pour les plus jeunes.