Theux: un rallye des voisins pour mieux se connaître

Ce projet est né en janvier dernier à la suite d’un colloque sur l’humanitude suivi à Paris par l’une des équipes de la maison de repos Saint-Joséphine. "On a vu qu’une institution organisait une marche gourmande. On s’est dit: pourquoi ne pas reproduire ça ici et intégrer d’autres institutions avec lesquelles on collabore toute l’année ?", rembobine Justine Cornet, ergothérapeute au sein de l’implantation du "Belvédère".

Des activités pour tous

Historiquement, chaque maison de repos theutoise collabore avec une école. Le rallye rassemblera donc les deux pôles de la maison de repos Sainte-Joséphine ("Belvédère" et "Chaussée"), le Home Franchimontois, l’école primaire spécialisée Les Écureuils, l’école libre de Theux, l’école communale de Theux mais aussi l’antenne de la zone de police Fagnes et l’Institut médico-pédagogique Saint-Joseph.

"Au niveau du public, on vise les gens qui fréquentent les institutions, les familles, les résidents, les élèves et leurs parents mais aussi les voisins des institutions au sens large", précise Anne-Françoise Thirion, psychologue à Sainte-Joséphine. Mais pourquoi "tous au jardin" ? "Parce qu’on a un parc central qui donne accès à la plupart des institutions", note Vanessa Renard, ergothérapeute.

Au départ du lieu de son choix, le visiteur pourra alors aller à la rencontre des autres endroits participants grâce à un plan. Au programme: quiz, jeux en bois, château gonflable, pop-corn, pêche aux canards, musique, danse folklorique, exposition, animation sur le thème du tri des déchets ou encore actions de prévention menée par la police… Le tout dans une ambiance conviviale et festive. "On proposera également de la petite restauration et des boissons à prix modique."

Inscription souhaitée via ce formulaire en ligne

Un projet soutenu dans le cadre du budget participatif 2023

Fin juin, le rallye des voisins est arrivé en 2e place du premier budget participatif lancé par la Commune de Theux. Ce qui lui a permis de recevoir la jolie somme de 2000€ pour organiser l’après-midi. "C’est Véronique Weber, cheffe paramédicale et porteuse du projet, qui l’a défendu et visiblement elle a convaincu, sourit l’équipe. Au départ, on avait décidé du projet sans ça. C’est finalement un chouette concours de circonstances." L’événement sera également couvert en direct par la Radio 4910 toute proche. "Cette expérience, cette construction du projet tous ensemble, était très chouette. On se connaît mieux maintenant. Cela va assurément créer des liens et des partenariats pour la suite."

Enfin, si tout se passe bien, le rallye pourrait également devenir un événement récurrent.