"J’ai enchaîné avec la chapelle Fischbach, explique Michel Grosdent. Puis, j’ai été mis à l’épreuve par un ami qui m’a demandé pourquoi je ne faisais pas l’hôtel de Ville de Theux." Il n’en fallait pas plus pour le convaincre. "Aujourd’hui, j’en suis à une dizaine de maquettes. Pour le moment, je suis un peu à l’arrêt parce que je manque de place. Je les pousse à droite et à gauche dans la maison mais c’est quand même un peu encombrant", confie-t-il.

Parmi les lieux qu’il a immortalisés, on retrouve notamment l’ancienne poste de Theux, la piscine communale, le château de Franchimont ou encore la maison dite "aux 50 fenêtres". "J’ai toujours aimé les vieilles pierres", lance Michel Grosdent. Des photos de ses réalisations sont régulièrement postées sur les réseaux sociaux. Et elles suscitent systématiquement de nombreux commentaires positifs. Mais aussi des envies d’achat.

"Une dame m’a acheté la maquette de la Bouxherie, où elle a vécu. Cet ancien bâtiment est en deux parties, l’une comprend une sorte de maison de maître, l’autre, une ferme", raconte-t-il. S’il se concentre depuis quelque temps sur des lieux typiquement theutois, il pourrait faire une exception dans le futur. "J’aimerais peut-être reproduire une petite chapelle qui se trouve à Wegnez (NDLR: la chapelle Saint-Hubert)." En effet, cet édifice appartenait à l’origine à l’un de ses aïeuls, Clément Grosdent.

Une exposition en septembre

Afin de présenter au grand public ses maquettes plus vraies que nature, Michel Grosdent va les exposer, gratuitement le temps d’un week-end au centre culturel de Theux, les 9 et 10 septembre prochains (de 11 à 17 heures). Une reconnaissance sympathique de ce travail fourni, certes par loisir, mais qui s’apparente aussi à une forme de préservation du patrimoine.

Ce Theutois crée des maquettes de bâtiments hyper réalistes (photos & vidéo)

Des matériaux de récupération, des photos et des mois de travail

Perfectionniste et patient, Michel Grosdent n’hésite pas à recommencer des éléments plusieurs fois.

Pour construire chacune de ses maquettes, le Theutois débute par la prise de photos sur place, quand l’édifice existe toujours, ou d’archives. "J’immortalise différents angles et je prends également les détails de plus près, développe-t-il. Ensuite, je fais un plan sur papier afin de garder les bonnes proportions." Car Michel Grosdent tient à être le plus fidèle possible. "Si je ne suis pas satisfait du résultat, j’y retourne", assure-t-il. Il lui est d’ailleurs déjà arrivé de s’y reprendre à plusieurs fois, notamment pour la façade arrière de l’hôtel de Ville.

Côté matériaux, son choix s’est porté sur des panneaux de MDF. "Je ne suis pas spécialement fort outillé. Ce bois contreplaqué est plutôt facile à manipuler. Je le prends en plusieurs épaisseurs et je le coupe à la cisaille. C’est un peu comme du carton en fait", estime le bricoleur. Pour le reste, il opte généralement pour des matières de récupération. "Pour faire les fenêtres de la maison aux 50 fenêtres, j’ai utilisé des morceaux de plastique." Même ses petits-enfants sont convertis à ce hobby et lui gardent cartons et autres bouts de bois. "On ne sait jamais, ça peut toujours servir", sourit-il.

Une fois l’ossature terminée, il faut ensuite se pencher sur la peinture. "Je fais des morceaux de bois. Il m’arrive parfois de laisser la maquette de côté quelque temps, jusqu’à ce que je trouve l’idée pour arriver au résultat que je voulais." Michel Grosdent ne se met jamais la pression. "Si j’ai deux heures devant moi, je m’y mets un peu. Si j’ai la matinée, j’y consacre alors un peu plus de temps. Mais je fais vraiment cela petit à petit, pas par obligation", promet-il. En plus de faire preuve d’une grande minutie et d’un sens aigu du détail, l’homme se montre donc également particulièrement patient. Ses maquettes lui demandent effectivement à chaque fois plusieurs mois de labeur. Mais elles lui provoquent avant tout une bonne dose de plaisir.