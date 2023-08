25e foire médiévale de Franchimont : "Une superbe édition, dans une ambiance bon enfant !"

L’enceinte du château ainsi que ses abords – des casemates au long de la Hoëgne – grouillaient d’étales, de tavernes, de campements et de scènes. Musique, danse, magie jonglerie, farces, bouffonnerie…: 85 animations et spectacles étaient prévus tout au long du week-end pour parfaire ce moment suspendu.

Les spectateurs étaient présents en nombre, en familles ou entre amis, pour ce retour de la franche foire. "On n’a pas encore les chiffres pour le dimanche, mais samedi, on était à peu près 8 500 visiteurs. Souvent on a moins de monde le dimanche, mais cette année, c’est assez étonnant, je pense que l’on va vraiment en avoir", analysait le président, Patrice Lambert, en fin d’après-midi. Avant le début du week-end, les préventes s’étaient déjà arrachées comme des petits pains. Il s’était écoulé 7 300 (contre 2 500 lors de la précédente édition en 2019) entrées.

Un anniversaire discret

Cette 25e édition était aussi synonyme d’anniversaire, mais le comité organisateur n’a pas fortement marqué le coup. "C’est la 1re année que l’on faisait une inauguration sur la place du Perron avec la Commune, un petit-déjeuner et un discours du bourgmestre, avant le cortège. On a aussi un trébuchet comme petite nouveauté, mais l’objectif c’était déjà de la faire après quatre ans. Et de relancer la machine. " Celle-ci a bien tourné – "elle est bien rodée" – malgré l’affluence, et cela grâce à 2000 bénévoles.

De quoi ravir le président: "C’est une superbe édition. Il y a une super-ambiance festive et plein d’amitié… C’est une édition que l’on attendait depuis quatre ans et puis le soleil est là. Tout se passe bien on n’a pas de bagarre, il n’y a pas trop d’alcool, c’est super bon enfant. C’est vraiment une année parfaite !"

Il ne reste plus qu’à prendre son mal en patience pour revivre cette magie dans deux ans. Le comité organisateur touche du bois pour qu’aucune nouvelle crise ne perturbe l’ordre des choses.