Le Moyen Âge se vit également en danses à Franchimont

Chaque année depuis la 1re édition, Les Baladins de Taillevent transportent les spectateurs au Moyen Âge grâce à leurs danses. "Le groupe a été créé pour la 1re foire. Nous avons des costumes de la petite noblesse et toutes les danses sont historiques", explique Julien Hoebeke, et de poursuivre, "On se base sur des manuscrits historiques pour les pas (NDLR: de France, d’Italie,..). Par contre, les chorégraphies, ont été faites pour la plupart par notre ancien maître à danser et quelques-unes par moi."