Forgeron depuis le début à la foire de Franchimont, il prépare la relève

"On fabrique un semblant d’armes avec du fer, de l’acier commercial. On a aussi des médailles en forme de croix que l’on coule. Chacun fait un peu à sa façon. Il y a des plus anciens, et puis il y en a qui apprennent., mais il faut avoir une certaine habitude du fer !"

À côté de lui, son petit-fils bruxellois, Hugo, 17 ans, observe et se verrait bien prendre un jour la relève. "J’ai toujours bien aimé, je viens depuis que je suis petit. À voir si j’en ai l’occasion bien sûr !"