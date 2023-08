Un trébuchet en démonstration à la foire médiévale

Un groupe d’amis du Plateau de Herve est présent pour la 1re fois avec… un trébuchet ! "L’histoire a commencé il y a un an, on était à un camp scout et comme on avait du temps, on s’est amusé à faire un trébuchet avec des perches et des cordes. On s’est dit qu’il y avait sûrement moyen de faire mieux chez nous, avec plus de matériel ", raconte Adrien Hurard.