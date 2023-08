Le Temps de Midi change de main à Theux

Quant à la carte de la sandwicherie, il y aura "sandwiches, sucreries, événements, fondues au fromage, barbecues… comme le détaille l’ancienne patronne sur les réseaux sociaux, Leila Bertrand. Romy vous proposera encore plus de services qu’auparavant ! Je suis fière de laisser le Temps de Midi en de si bonnes mains, d’ailleurs Romy reprend évidemment toutes les recettes, et compte faire encore plus de “fait maison”". La sandwicherie ouvrira donc ce week-end pour la fête médiévale et reprendra un horaire normal dès lundi.