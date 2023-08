Le Shopping de Célia s’ouvre à Maison-Bois

Dès ce samedi, c’est une toute nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin qui s’ouvre du côté de Maison-Bois, à cheval sur les communes de Theux et Verviers. Il s’agit du Shopping de Célia. "Il y a deux ans maintenant, j’ai ouvert le Shopping de Célia en ligne , détaille Célia Falzone. Puis, on a eu tellement de demandes que des clientes nous ont soufflé l’idée d’ouvrir une boutique. Au départ, je partais plus vers un entrepôt pour n’ouvrir que les week-ends. Puis je suis tombé sur cet emplacement situé juste à côté du tennis et du Vieux Cerexhe. Il est idéalement situé près de l’autoroute avec un grand parking."