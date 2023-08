Comme pour les précédentes éditions, deux parkings seront mis à disposition des visiteurs. Le premier, de 4 000 places, se trouvera Voie des trois bonniers à Sassor. Le deuxième, de 300 places, est situé pour sa part à la Bergerie, route du Congrès de Polleur. L’accès au parking de Sassor sera fléché dès les sorties d’autoroute du Laboru et de Sprimont et en venant de Spa.

Des navettes de bus gratuites circuleront tous les quarts d’heure de 10 à 2 h 30 le samedi et de 10 à minuit le dimanche. Il est également possible de se rendre au château en train, en descendant à l’arrêt "Franchimont".

2. Comment accéder au château ?

Vous avez raté la prévente ? Pas de panique. Il est toujours possible d’acheter des entrées sur place. Pour les enfants de moins de 12 ans, c’est gratuit (la carte d’identité peut être demandée). Les adultes payeront quant à eux 25 € le samedi, 15 € le dimanche, 30 € pour le week-end entier. Le château est accessible samedi de 11 à 2 heures et dimanche de 11 à minuit.

3. Où recevoir sa chope ?

Le précieux contenant en grès sera remis à chaque visiteur (sauf pour les enfants) à l’entrée du site, aux guichets prévus à cet effet. Il est évidemment possible, pour ceux qui le souhaitent, de venir avec la chope d’une ancienne édition. Il est également possible d’en acheter si vous souhaitez en offrir.

4. Au revoir euros, bonjour esterlins

Comme pour la Fête des Vieux Métiers la semaine dernière, il faudra troquer ses euros contre une monnaie d’époque, à savoir les esterlins. Cette année, un esterlin équivaut à 2,60 €. Des bureaux de change (repris sur le plan du site) seront ouverts tout au long du week-end pour permettre l’approvisionnement en échange de cash, mais aussi par Bancontact. S’il vous reste des esterlins des années précédentes, embarquez-les. Ils sont toujours valables.

5. Un programme chargé

La foire médiévale sera une fois de plus rehaussée de nombreuses activités (notamment à la bergerie), animations musicales et autres saynètes. Pour s’y retrouver, on peut anticiper et aller glaner les horaires sur le www.foiremedievale.be pour se concocter son propre planning. Il est également possible de télécharger l’application FranchApp (gratuite et disponible sur Google Play et l’AppStore) sur laquelle se trouvent le plan du site et le programme des concerts. Une version papier sera aussi distribuée sur place.

6. En costume ?

Quoi de mieux, pour se plonger dans l’ambiance, que de revêtir ses plus beaux habits médiévaux. Les organisateurs invitent les participants à venir costumés. Attention toutefois, les épées et autres armes d’époque sont autorisées à condition "d’être portées à la ceinture et de ne jamais quitter le fourreau protégeant tout tranchant". Elles seront confisquées si la consigne n’est pas respectée.