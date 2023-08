Personnaliser sa chope de la foire médiévale, c’est ce qu'a proposé le Ravito Banal à Theux

Pour faciliter la vie des festoyeurs, la taverne Au Ravito Banal à Theux, installée rue du Roi Chevalier, au cœur du moulin banal, avait décidé de proposer, jusqu’au 13 août, la personnalisation de ces contenants. "C’est mon épouse qui fait ça avec de la calligraphie à main levée, détaille Christophe Martin, responsable du Ravito Banal. On l’avait déjà fait il y a 6 ans, en petit comité et cela avait eu son petit succès." À peine postée sur les réseaux sociaux, la publication proposant cette customisation a fait des émules. "Dimanche 6 août, on nous en avait déjà amenés 50."

Pour 5 €, les personnes intéressées pouvaient demander qu’on peigne une lettre ou un nom dessus. Plusieurs couleurs étaient disponibles: du noir, du bleu, du rouge et du vert. "Les filles optent également plus pour de l’enluminure", note Christophe Martin. Cette peinture spéciale doit ensuite passer au four. "Du coup, cela tient au lavage. On déconseille toutefois de la mettre au lave-vaisselle. Cela reste fragile. On place dans chaque chope un petit papier qui explique la marche à suivre pour l’entretien."

On se demanderait presque pourquoi personne n’y avait pensé avant. "Tout le monde a le même problème sur place. Certains mettent un colson, d’autres un canard en plastique… Mais cela enlève le côté médiéval", sourit-il. Si cela plaît, l’initiative pourrait être reconduite en 2025. "Enfin, on verra, on fait surtout ça pour le fun."

Une pré-foire au Ravito

Ce jeudi 17 août, les propriétaires de chope sont invités à venir rechercher leur bien au Ravito Banal. Pour l’occasion, une soirée médiévale, pré-foire, est organisée, dès 18 heures. Les costumes sont évidemment les bienvenus. "Les gens pourront se servir une première fois de leur chope ainsi. Faire cette soirée dans un cadre comme celui du Ravito avait du sens également. Ce moulin banal est de la même époque que le château. C’est cohérent", conclut-il.