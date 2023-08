Les travaux de l’ancienne gendarmerie de Theux débuteront en septembre

Le projet concerne la création de 6 logements d’urgence au sein du bâtiment de l’ancienne gendarmerie, "on aura des logements d’une seule chambre et d’autres avec trois chambres. On a essayé de diversifier le type d’habitat".

La façade conservée ?

L’idée est de garder une partie du patrimoine. "La façade qui faisait le cachet de l’ancienne gendarmerie est maintenue. La seule chose qui va disparaître c’est la petite annexe qui était appelée le cachot. Elle se trouve du côté du rond-point. En démolissant l’annexe, on va en profiter pour élargir le trottoir, car à cet endroit le passage y est assez étroit. Les fonctions des six logements – y compris les locaux techniques – s’intègrent dans le bâtiment existant, il n’y aura donc pas d’extension."

Conserver une partie du bâtiment, c’était une évidence pour le Collège. "C’est un peu la porte d’entrée de Theux. On espère pouvoir de nouveau l’enjoliver sur base du bâti existant."

Des changements sont tout de même à prévoir pour la façade arrière, "on modifie certaines choses pour embellir".

Actuellement, le coût reste inchangé, à savoir 925 000 €. Des travaux rendus possibles "grâce aux subsides de la Région wallonne". La durée des travaux n’est pas encore connue, cependant l’échevin espère qu’ils seront déjà bien avancés d’ici "une petite année".