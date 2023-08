Sécurisation des berges de la Hoëgne à Theux: où en est-on ?

Elle cite notamment les abords de la plaine de jeux de Juslenville, près du pont de la Hoëgne. "Il y a un trou qui est sécurisé depuis des années par des barrières Nadar. C’est assez dangereux, indique Aurélie Kaye. De plus, le mur qui longe toute cette plaine de jeux n’est pas totalement réparé non plus." Son inquiétude se porte aussi sur le mur de berge qui se trouve en face du centre culturel, place Pascal Taskin.

"Je me permets donc d’insister auprès du Collège pour que tous les travaux qui puissent améliorer la sécurisation des abords de la Hoegne soient listés et analysés pour pouvoir être réalisés durant les aménagements évoqués par madame la ministre Céline Tellier (NDLR: en visite à Theux début juillet)."

L’échevin des Travaux, Bruno Gavray (IFR) a rappelé que différents chantiers se succédaient sur le lit de la Hoëgne. "On avait eu une première phase qui concernait plus les travaux de curage et d’évacuations des obstacles qui étaient menés par la direction des cours d’eau non navigables, y compris quelques stabilisations d’urgence, notamment au niveau du mur de la caserne et également à Forge Thiry. En parallèle des chantiers ont été lancés d’initiative par Infrabel pour refaire ses voies. Cela avait permis de stabiliser toute la berge rive droite de la Hoëgne, en ce compris les ouvrages près du pont qui étaient normalement à notre charge. Effectivement en rive gauche, le mur dont tu parles, on avait passé un marché pour le faire mais préalablement aux inondations." Suite à celles-ci, il est resté en suspens. Depuis lors, les travaux entrepris un peu partout ont été ralentis, dans l’attente des conclusions de la fameuse étude hydraulique sur l’ensemble du bassin de la Vesdre.

"Les études de la SPI (l’agence de développement pour la province de Liège) sont en cours, aussi bien pour la caserne des pompiers, qui est la zone prioritaire, que différentes zones. Et une concerne la plaine de jeux de Juslenville, où le SPW (Service public de Wallonie) n’écarte pas le fait de devoir élargir la Hoëgne à cet endroit et de devoir travailler en deux paliers: un qui serait laissé vide pour laisser davantage de largeur au lit du cours d’eau et l’autre qui serait un palier supérieur qui pourrait accueillir la plaine de jeux, pour laquelle l’ASBL Juslenville Attractions a donné un subside, rassure l’échevin. On devrait avoir un retour du cabinet de la ministre Tellier à la mi-août."

Nouvelle étape pour la rénovation du CPAS et de la bibliothèque

Dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie et suite aux inondations, Theux a introduit un dossier pour la rénovation du bâtiment abritant la bibliothèque, le CPAS et le centre culturel, place Pascal Taskin. "L’idée étant d’isoler davantage le bâtiment, de reconstruire mieux celui-ci et d’adapter également les techniques pour que celles-ci soient au maximum à des niveaux supérieurs, en cas d’inondations dans le futur", a rembobiné l’échevin des Travaux Bruno Gavray. Le montant du subside reçu par la commune est plafonné à 553 000 €. Le montant des travaux, lui, est estimé par l’auteur de projets à 583 000 €. "La procédure retenue pour passer ce marché sera une procédure ouverte." "Il faut que ça avance", a conclu, non sans impatience, le président du CPAS Alexandre Lodez (IFR).

Travaux de résilience "Quick Win"

En vue de la réalisation de travaux "Quick Win" de reconstruction des berges, il a été décidé de donner délégation au Collège communal pour la signature des différentes conventions. "Une convention sera établie avec les propriétaires ou avec la Commune quand c’est elle qui l’est. Cela nous permettra d’agir en toute efficacité par rapport aux travaux à venir", explique le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR). Le point a été approuvé à l’unanimité.

Une parcelle pour l’apiculture

La Commune de Theux a également voté une convention pour la mise à disposition à titre précaire d’une parcelle boisée au Laboru pour des ruches. "On soutient ainsi les apiculteurs de la commune", indique l’échevine Claudine Brisbois (IFR).