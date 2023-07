Alexandre Buche lance… une scierie mobile à Theux

Alexandre, 24 ans et originaire de Theux, s’est associé à Loïc Mercier, 27 ans et originaire de Hombourg (Plombières). Ils se sont rencontrés lors de leurs études de bio ingénieur à Gembloux. Les deux ont développé cette passion pour le bois au cours de leur cursus scolaire, tout comme l’objectif de valoriser cette matière naturelle précieuse à leurs yeux. "On veut donner accès aux propriétaires privés qui n’ont parfois pas beaucoup de bois. On s’adresse aussi aux privés qui possèdent quelques arbres dans leur jardin, afin de leur permettre de les valoriser autrement qu’en bois de chauffage."

Leur objectif est de promouvoir les produits locaux et les circuits courts.

Quel avantage à se déplacer ?

Le transport de troncs d’arbres coupés est parfois compliqué donc l’idée de cette scierie mobile est de faciliter la transformation de ceux-ci. À l’aide de leur machine de plus de 2 tonnes, ils peuvent traiter différents types d’arbres, des troncs de près de 70 cm de diamètre et mesurant jusqu’à 6,10 m de long. "Parfois, on nous demande de faire des grandes planches pour faire des tables ou des bancs, du bois de construction, etc."

La scierie mobile a été acquise par les deux passionés quelques mois avant le lancement de leur activité. ©-Debucheaoreille

Cependant, De Buche à oreille ne réalise pas de construction proprement dite. "Nous, on voulait vraiment être un point pivot entre les propriétaires d’arbres et les artisans du bois. On aimerait, à terme, créer des collaborations entre les différents acteurs." Leur outil de travail facilite la charge grâce à l’automatisation. "Comme il est hydraulique, on ne doit pas charger les troncs manuellement, la scierie s’en occupe. En plus, l’ordinateur nous permet de faire les coupes automatiquement, de manière à être plus efficace."

En partie automatisée, le travail du bois est réalisé de manière plus efficace, explique Alexandre Buche. ©- Debucheaoreille

Et dans le futur ?

Les deux amis viennent tout juste de se lancer, il y a un mois. Ils songent déjà à développer des coopérations avec d’autres scieries mobiles, "à la place d’être en compétition. L’idée est de mettre en place un réseau de confiance, d’entraide et de partage de bonnes pratiques". La demande est en train de se développer. "Je pense qu’il y a un bel avenir pour les scieries mobiles car il y a environ 50% des forêts en Wallonie qui sont privées. Il y a donc une possibilité de valoriser le bois."

La coupe du tronc peut être programmée de manière très précise. ©- Debucheaoreille

Infos: De Buche à oreilles