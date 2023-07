Parking payant à Forestia: "étonnée" la Commune de Theux parle "d’illégalités"

Interrogé, le directeur du parc, Philippe Lafontaine, a ensuite parlé d’une "mise en conformité avec les désirs du DNF et de la Commune". Laquelle a souhaité réagir par rapport aux propos tenus sur le site de Forestia et dans L’Avenir Verviers. En voici le communiqué in extenso.

"Si le Collège communal est conscient de la réalité économique actuelle à laquelle doivent faire face tous les parcs récréatifs, c’est avec un grand étonnement qu’il a pris connaissance de l’article paru le 24 juillet dernier concernant le parking de Forestia.

Forestia fait en effet fi du fait que le Parc a érigé toute une série de constructions sans permis préalable – en ce compris le parking – et que c’est à cette occasion que le dossier en régularisation s’est retrouvé sur la table du Collège.

Afin d’autoriser la régularisation de ces constructions, une série d’aménagements ont été préconisés. La Commune, tout comme le DNF d’ailleurs, estiment dès lors la position de Forestia tout à fait inappropriée compte tenu des illégalités qui ont été constatées.

Pour être complet, le permis en régularisation a été délivré en février 2020. Les travaux d’aménagements sont dès lors connus depuis plus de trois ans et ne sauraient justifier à eux seuls, comme le prétend Forestia, la mise en place d’un parking payant."