"Présent au Conseil communal depuis 2012, Matthieu Daele a toujours voulu mettre son dynamisme au service des Theutois en menant une opposition vigilante et constructive. Son implication dans des dossiers comme le développement de quartiers plus verts, la concrétisation du RAVeL vers Spa et Pepinster, la mise en place d’une agence immobilière sociale ou la création du marché artisanal ont démontré sa volonté permanente de travailler à une commune plus verte, plus solidaire et plus dynamique."

Après 15 ans sur les bancs du parlement, Matthieu Daele a annoncé qu’il ne serait plus candidat à sa réélection à ce niveau de pouvoir, "préférant mettre son énergie et son expérience au service de Theux et de ses habitants".

"Lors des dernières élections communales, il avait réalisé le meilleur score personnel toutes listes confondues. C’est donc tout naturellement que l’assemblée du groupe Theux Demain lui a demandé de mener la liste pour les élections communales qui se dérouleront en octobre 2024."

Matthieu Daele se dit un candidat bourgmestre disponible à 100%. "Je suis fier d’avoir la confiance du groupe Theux Demain pour mener la liste lors des prochaines élections communales. Fort de ce soutien, je serai candidat Bourgmestre à 100% pour faire de Theux une commune plus verte, plus solidaire et plus dynamique", souligne-t-il.