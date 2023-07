Le parking de Forestia, à Theux, devient payant : voici pourquoi

Ainsi, Forestia vient juste d’annoncer cette tarification, "suite aux décisions du DNF et de la Commune de Theux de nous imposer de nouveaux aménagements sur notre parking". Tout en précisant que les abonnés (Forest’Pass), les clients du Wood et les autocars continueront à bénéficier de la gratuité. "C’est dans notre ADN d’être bienveillant à l’égard de notre clientèle: on était les seuls à ne pas faire payer – pendant 20 ans – le parking, les seuls à offrir un service à table dans le restaurant, etc., explique Philippe Lafontaine, directeur du parc Forestia. Mais il y a un moment où les charges sont ce qu’elles sont, pour toutes les entreprises du pays. Et nous sommes contraints d’augmenter la tarification ou de l’adapter. Le parking, c’était une décision très difficile à prendre. Mais 4 €, c’était le minimum (d’autant qu’il y a la TVA). Et on insiste là-dessus: c’est gratuit avec le pass. Le pass coûte deux entrées, et vous pouvez venir 365 jours par an. Les personnes qui ont le pass viennent en moyenne quatre fois, donc c’est largement rentabilisé. C’est une opportunité."

De gros travaux sont prévus sur le parking

Philippe Lafontaine aurait souhaité préserver le parking gratuit, même s’ "il est payant partout, même pour aller rendre visite à l’hôpital". Ce "choix" fut, comme indiqué, "imposé" par la Commune et le DNF. Le parking de Forestia est "en partie sur une zone agricole, en partie sur une zone forestière". Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) a donc un droit de regard. Des travaux sont souhaités sur le parking, ce qui profitera aussi… aux clients du parc. "On doit le mettre en conformité avec les désirs du DNF et de la Commune. Cela va nécessiter des travaux assez importants pour cet hiver, ou le printemps 2024… ou l’hiver 2024-2025. Cela va nous coûter beaucoup d’argent. Faire payer le parking, ce n’est pas pour “faire du pognon”, c’est pour ces travaux et pour supporter les charges (dont le personnel). Ce qui est prévu ? On doit le verdir. On va faire des plantations de séparation, créer de l’ombre au milieu du parking… On étudie la question avec des paysagistes. Il est aussi question d’enlever le tarmac sur la première partie afin de le rendre perméable. Et de créer des emplacements plus clairs. Enfin, tant que nous y sommes dans des travaux lourds, on réfléchit à agrandir le parking sur le fond, terminer ce qu’on a commencé. Alors c’est une chose qui nous est imposée… Mais qui nous semble juste et de bon aloi", conclut diplomatiquement Philippe Lafontaine.

À noter, pour nous rendre le sourire, qu’un nouveau module dans la plaine de jeux et de nouveaux loups (Mathilde et Philippe) sont apparus à Forestia ces dernières semaines.