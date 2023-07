La star de la série Outlander à Forestia

Selon nos confrères de SudInfo, la star avait déjà été aperçue début juillet du côté de Malmedy, dans une clairière de Longfaye. La raison de sa présence en région verviétoise serait le tournage de la mini-série télévisée britannique, The couple next door. D’autres noms du petit écran font également partie du casting: Alfred Enoch ( Harry Potter, How to get away with murder), Eleanor Thomlinson ( Poldark, The White Queen) et Jessica de Gouw ( Arrow, Dracula).