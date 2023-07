Le projet de bar éphémère à Theux de l’été 2023 ne verra pas le jour

La première version, du 14 juillet au 27 août, avait été refusée. Une version plus courte avait donc été envisagée. Cependant sur les réseaux sociaux, un texte court a annoncé l’annulation. Les raisons ? "Les circonstances actuelles ne nous permettent pas de réaliser notre projet dans de bonnes conditions." Du côté de la Commune, c’est un peu l’incompréhension, "on les a entendus et avant qu’on ne décide, ils nous ont avertis qu’ils annulaient l’événement", indique le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR). Les organisateurs n’ont pas souhaité répondre à notre demande d’interview. "Désormais, nous nous recentrons sur nos études", a répondu Louise Compère par retour de mail.

"Nous avons encore beaucoup d’idées et nous espérons pouvoir les mettre en place un jour ou l’autre", ont-ils conclu sur leur page Facebook.