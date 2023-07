La pluie s’est invitée à la brocante estivale de Theux

En effet ce samedi 1er juillet vers 13h, les rues étaient moins fournies que les années précédentes. La pluie a envahi les stands, quelques objets de convoitises et une bonne partie des vendeurs ont alors renoncé. Loïc et sa maman Sylvie, Theutois tous les deux, ont résisté jusque début d’après-midi. "Il y a d’autres personnes qui sont déjà parties ce matin. C’est un peu l’effet de groupe, on se dit qu’on ne va pas être les seuls à rester donc on remballe aussi." Armés de leur essuie, ils effaçaient les traces laissées par la pluie sur les objets exposés. "On a quand même eu du monde le matin, les courageux qui viennent toujours tôt."

Plus loin, Françoise, de Chaudfontaine, pour qui c’est la première fois ne semble pas découragée. "Je trouve l’ambiance vraiment sympa. J’ai quand même vendu tout au long de la matinée malgré la pluie. Je n’ai juste pas osé sortir mes livres anciens, il y en a qui datent de 1800. Ce matin, j’ai un ami Giuseppe qui a dû partir parce qu’il avait une vingtaine de caisses de romans mais sous la pluie et sans tonnelle, ce n’est pas possible."

L’équipe organisatrice garde tout de même le sourire malgré le temps maussade. ©Cindy Thonon

Cette année, le bilan est mitigé pour le rendez-vous annuel de la commune de Theux. La matinée a été pluvieuse mais rentable et l’après-midi plus sèche avec peu de visiteurs. Du côté des brocanteurs, ce n’est pas la catastrophe. La majorité confie qu’elle n’est pas venue pour rien.

Cette année, ils étaient 212 d’après l’Asbl Les Marmousets, moins qu’initialement prévu. Les yeux sont déjà rivés sur l’année prochaine. Visiteurs comme les vendeurs espèrent qu’un temps sec les accueillera.