« Il faut préserver l’eau en qualité et en quantité », clame le Theutois Philippe Boury, au nom de la SWDE

L’objectif qui était avoué, c’était d’avoir 10 ans sans augmenter le prix de l’eau, en sachant quand même qu’il y a une inflation habituelle de l’ordre de 2 à 2,5 % (donc, sur 10 ans, c’est près de 22-23 %). Pour ce faire, dans le plan stratégique 2014-2022, nous avons pris énormément de mesures de rationalisation, d’économies. On est par exemple passé de 1 500 à 1 288 personnes au sein de la SWDE, ce qui est très rare pour un service public, en s’organisant différemment et en ne mettant personne dehors. Des métiers ont par exemple disparu, comme « les indexiers », les gens qui allaient relever les index. Maintenant, ça ne sert plus, avec le téléphone et internet. Ces personnes ont été recasées ou reformées à d’autres métiers. En faisant plein de mesures de réorganisation, on a réussi à ne pas augmenter le prix de l’eau pendant 9 ans. Ça devenait intenable donc il a fallu augmenter de peu au 1er janvier 2023.

Une nouvelle augmentation pourrait-elle être envisagée dans un futur proche?

D’ici la fin 2023, on n’introduira pas de demande de hausse de tarif et pas non plus, a priori, pour le premier semestre 2024. Les chiffres de 2023 que nous avons sont meilleurs que ce qu’on pouvait espérer. Mais si on n’avait pas augmenté en janvier 2023, on aurait été en déficit. Et l’augmentation a été très mesurée. Si on consomme en moyenne 100 m3 par an, ça représente à peu près 16 € de plus sur la facture annuelle.

L’accessibilité passe aussi par le fait de disposer d’eau en suffisance. Avec les chaleurs de ces dernières semaines et l’été qui est bien installé, il n’y a aucun risque pour l’approvisionnement?

Pour le moment, aucun. Pour dire la vérité totale, il y a quelques endroits dans l’est et le sud-est du pays où, depuis longtemps, on doit ravitailler en eau par camion et où ce n’est pas toujours simple. On est en train de réaliser le schéma régional des ressources en eau, c’est un grand schéma régional qui se fait en mission déléguée de la Région wallonne, avec d’autres producteurs, pour essayer que tout le monde puisse disposer d’eau en suffisance à tout moment.

Quand ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui coince?

Soit des captages de trop petite taille ; soit des captages qui sont extrêmement sensibles à la sécheresse – comme les captages en surface ; soit des captages où la qualité de l’eau n’est pas bonne.

En région verviétoise, il y en a?

Non. Il y a déjà eu quelques soucis en approvisionnement à Jalhay, dans l’un ou l’autre village, mais ça va être solutionné. Par exemple, il y a quelques années, à Stavelot, il n’y avait pas d’eau à Wavreumont et on a alimenté le village en eau.

Et si nous faisons face à des périodes de grande sécheresse, comment garantir les quantités d’eau?

Garantir toutes les quantités d’eau, on ne sera peut-être pas toujours capables de le faire mais, pour le moment, on l’est. C’est pour ça qu’il y a des périodes importantissimes dans la gestion des nappes aquifères et des eaux de surface, et les deux ne réagissent pas de la même manière, c’est la recharge de l’hiver et du printemps. Donc la neige, les pluies,… Ce qu’on a eu de février à avril en pluie, par exemple, fait que les nappes sont super-rechargées. Si les recharges sont bonnes, il faut déjà une sacrée sécheresse pour que ça ne se passe pas bien. Sauf si on a un été à 35 degrés pendant 3 mois, ce qui est peu probable, les réserves sont bonnes.

Le souci en cas de sécheresse ou de températures caniculaires, c’est qu’il y a, très logiquement, une hausse de la consommation d’eau. Et ce qui est parfois difficile à gérer, ce sont les pics. Exemple : si tout le monde remplit sa piscine en même temps. Mais a priori, vu ce qu’on sait, grâce à notre responsable des ressources en eau à la cellule de crise de la Région wallonne, les nappes et les eaux de surface sont en excellent état.

©EdA

Quand il fait chaud, quelles sont les recommandations que vous faites au consommateur?

Sur nos réseaux, ce qui est parfois difficile à gérer, c’est que certaines communes affiliées à la SWDE prennent des arrêtés pour limiter la consommation d’eau mais sans avoir tous les éléments pour décider. Ce qui est donc conseillé, c’est déjà une concertation entre les communes et la SWDE avant que les arrêtés soient pris. Ensuite, c’est rappeler que gaspiller l’eau ne sert à rien. Laisser un robinet ouvert, ça ne sert à rien. Laver sa voiture trois fois par jour, ça n’a aucun sens. Il faut être parcimonieux. Enfin, quand certains captages sont plus en difficulté que d’autres – les drains ou les captages gravitaires de surface –, on émet parfois des recommandations de limitation, voire carrément des restrictions quand c’est nécessaire. Et dans ces décisions, le but n’est pas de faire peur aux gens mais de leur donner la bonne information en cas de problème.

Dans ses valeurs, la SWDE appuie sur l’importance de la qualité de l’eau. Comment la garantir?

On la garantit d’abord par des réseaux de qualité. Ensuite, par des analyses réalisées en permanence. Il y a des mesures obligatoires, un plan de conformité que l’on transmet à la Région wallonne mais, nous, on fait en plus un paquet d’analyses de routine pour voir s’il n’y a pas de problème sur les réseaux. Il y en a parfois, c’est rare. Il y a souvent des bêtes problèmes comme de l’eau brune ou rouge, ça peut arriver, mais des problèmes majeurs de qualité de l’eau, on n’en a pas. Mais il faut savoir que ça dépend des normes en vigueur. On va notamment bientôt se retrouver avec une nouvelle directive sur l’eau destinée à la consommation humaine et il va y avoir de plus en plus de paramètres à mesurer.

Un consommateur mécontent peut toujours vous le faire savoir?

Il doit prendre son téléphone et le dire. Il fait le 087/87 87 87 et il sera pris en charge. Le but étant d’être immédiatement aidé par le passage d’un fontainier ou d’un agent, de prélever ce qu’il faut et de réparer tout de suite. L’eau la moins ragoûtante, brune ou jaune, ce n’est pas une eau dangereuse. Les pollutions les plus insidieuses sont souvent invisibles et inodores.

L’eau, c’est un bien précieux?

Il y a des slogans un peu bateau qui disent que l’eau, c’est la vie. Mais c’est vrai! L’eau, c’est vital. S’il y a bien quelque chose qu’il faut préserver en qualité et en quantité, c’est l’eau. D’ailleurs, notre valeur de base, c’est l’eau pour tous, aujourd’hui et demain.

« On a tout intérêt à développer un vrai pôle de l’eau à Verviers »

Terminés en 2020, les nouveaux bureaux de la SWDE, rue Jardon, à Verviers, ont été inaugurés en septembre 2022. Cette présence renforcée sur le territoire verviétois, en plus du siège social de la rue de la Concorde, c’était une volonté marquée?

Oui et c’est même une volonté très marquée. D’abord, c’est une volonté du législateur. Ensuite, pour la SWDE et la SPGE (NDLR : la Société publique de gestion de l’eau) dont on se rapproche très fort d’ailleurs, le but, c’est d’avoir nos sièges principaux à Verviers. Même si on a 17 sièges d’exploitation, d’autres bâtiments ailleurs, c’est à Verviers que nous sommes 295 personnes à travailler, hors fontainiers et électromécaniciens. Ce n’est vraiment pas trop mal. À comparaison, Charleroi, qui est un grand site aussi, c’est 133 personnes.

"C’est à Verviers que nous sommes 295 personnes à travailler, hors fontainiers et électromécaniciens." ©EdA Philippe Labeye

Avec les infrastructures verviétoises de la SWDE ainsi que la présence de la SPGE, dans ses nouvelles installations de la rue des Écoles, également inaugurées en septembre 2022, Verviers est plus que jamais la Capitale wallonne de l’eau?

On l’espère et on fait tout pour que Verviers le soit. On plaide pour que toutes les autorités économiques, syndicales, politiques, comprennent que l’eau, c’est important.

Il faut savoir que la SWDE, c’est un donneur d’ordre, de commandes, de travaux, de services, de fournitures… de 400 à 500 millions € par an. Personne ne s’en rend bien compte mais on a tout intérêt à développer un vrai pôle de l’eau à Verviers. Il faut faire le maximum pour continuer dans ce sens. Les synergies fortes qui existent entre la SPGE et la SWDE – donc le fait qu’il y ait maintenant une politique sectorielle de l’eau –, qu’on se parle, qu’il y ait des convergences dans les méthodes de travail, tout ça peut encore nous renforcer et Verviers pourrait donc jouer un rôle accru à l’avenir.

Il y a bientôt deux ans, la région verviétoise était frappée par des inondations sans précédent. Quel impact ont-elles eu pour la SWDE?

Sur la SWDE, quasi rien, ni dans la gestion du travail. Il y a eu un captage fort touché à Pepinster et il y a eu quelques petits problèmes de réseau mais les équipes ont travaillé énormément et ça s’est remis en place assez rapidement, en moins de 6 semaines. Après, oui, il y a eu des installations de la SPGE, de l’AIDE, comme le collecteur de Wegnez, qui ont été touchées.

Ça n’a pas dégradé la qualité de l’eau?

Non, même si je ne dis pas que le jour même, il n’y a peut-être pas eu des petits soucis. À part Pepinster, on n’a pas eu de rupture d’approvisionnement majeure.

Au total, la SWDE fournit près de 2,5 millions d’habitants. En région verviétoise, certaines communes comme Theux, Stoumont, Trois-Ponts ou encore une partie de Waimes, ont leur réseau propre. Vous comprenez ce choix ou vous leur faites du pied pour qu’elles vous rejoignent?

Non car il y a de l’autonomie communale et chacun fait ce qu’il veut. Notre mission n’est pas d’approcher les autres, ni les encadrer, ni jouer les prédateurs, ce n’est pas le but. La seule petite chose, ce pour quoi on plaide, c’est que tout ce qui s’applique à la SWDE doit s’appliquer à l’ensemble des autres distributeurs. Les règles doivent être les mêmes pour tous les citoyens mais chaque commune fait comme elle l’entend. Et il n’y a aucun problème avec ça. On a de plus en plus de collaborations avec des communes du Luxembourg – et je me demande même si on ne discute pas avec Trois-Ponts – pour leur proposer des services que les communes nous paient, mais on leur laisse de l’autonomie. Il y a réellement de plus en plus de conventions de collaboration et ça se passe très bien.

Entre la SWDE et Theux, son cœur ne balancera plus, en 2024

Philippe Boury, en 2018, suite au décret de bonne gouvernance, vous aviez fait le choix de rester à votre poste à la SWDE, faisant un pas de côté dans votre vie politique de bourgmestre de Theux. Pour le scrutin communal de 2024, vous vous êtes positionné comme candidat bourgmestre pour la liste IFR. Qu’est-ce qui a changé en 6 ans pour guider ce choix?

Mon amour de Theux est resté le même, c’est-à-dire énorme, mais les inondations de 2021 m’ont fait dire qu’il y avait toujours moyen de jouer un rôle et si les gens sont d’accord et si la liste IFR l’est aussi, pourquoi ne pas reparler du fait d’être candidat bourgmestre? La liste IFR m’a redésigné tête de liste et j’en suis honoré et heureux. Je pense que Theux mérite qu’on s’intéresse à elle et qu’on travaille avec elle et pour elle. Les gens de Theux sont conviviaux, travailleurs, agréables, parfois un peu râleurs (rires) mais qu’est-ce que c’est gai d’être à Theux! Il y a moyen d’y faire un travail de qualité. Et les inondations ont vraiment été un déclic. On s’est retrouvés nombreux sur le terrain pour aider les gens, pour les soulager. Et c’est là qu’on se dit que c’est beaucoup mieux de jouer un rôle direct que lointain.

Theux? "Ce sera la priorité absolue." ©EdA Philippe Labeye

Ça vous avait manqué alors, ce terrain theutois?

Oui, ce serait mentir de dire l’inverse.

Donc si vous êtes élu en octobre 2024, Theux sera votre priorité?

Ce sera la priorité absolue.

La présidence du MR d’arrondissement, aussi?

Ça ne prend pas beaucoup de temps, sauf quand certaines communes compliquées deviennent encore plus compliquées (rires) mais c’est des choses qu’on peut faire à côté du reste. Ce n’est pas une question de temps mais d’organisation. J’ai pu être bourgmestre pendant 15 ans en étant membre du comité de direction de la SWDE. Et les deux ont été, je pense, pas trop mal faits. Être à 100 % pour sa commune, ce n’est pas être à 100 % assis sur sa chaise dans un bureau. C’est être sur le terrain quand les gens en ont besoin, c’est s’occuper des autres, c’est écouter les gens et essayer de résoudre leurs problèmes. Une commune, ce n’est pas un outil à part, c’est quelque chose qui sert à aider ses citoyens, à les diriger, à les piloter pour les aider dans leurs soucis. Et l’administration communale n’est pas là pour vivoter mais pour être au service des citoyens. Je suis particulièrement attentif à ça.

Si on revient à votre poste à la SWDE, votre plus grande source de satisfaction, quelle est-elle?

D’avoir pu faire ma carrière dans un outil public performant et au service des gens. J’espère, et je n’en doute pas, qu’il le sera encore plus dans le futur.