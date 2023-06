Theux: 450 brocanteurs attendus sur les quais de la Hoëgne

Comme de coutume lors du premier samedi de juillet, c’est jour de brocante du côté de Theux. La crèche Les Marmousets organise la brocante des quais de la Hoëgne qui, cette année, changera quelque peu au niveau de son parcours. En effet, désormais, celui-ci fera toute une boucle partant de l’avenue du Stade et en passant par la rue du Maka, la rue des Villas, la rue du Moulin, la rue du Roi Chevalier, la rue Voie Pauline, le tennis de Theux et la rue de la Gare vers le hall sportif. Soit l’équivalent de 2000 mètres de brocante. De quoi accueillir pas moins de 450 brocanteurs ce samedi 1er juillet, entre 7 et 17 heures, avec, comme de coutume bon nombre d’habitants et de Theutois qui participent à ce rendez-vous annuel. Concernant le tarif des emplacements, il est fixé à 10 € pour 5 mètres. "Il n’y a pas de réservation pour les emplacements, le premier arrivé sera le premier servi."