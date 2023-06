La Ville de Theux contre le projet de rond-point de Maison-Bois

L’actuel bourgmestre, Pierre Lemarchand (IFR), a répondu à Philippe Boury que, dans le cadre de l’enquête publique, le collège communal theutois avait émis un avis défavorable envers ce rond-point tel qu’imaginé par le SPW. Le collège trouve lui aussi que c’est démesuré et il ne comprend pas non plus, comme l’ancien mayeur, pourquoi la nouvelle piste cyclopiétonne aménagée depuis le Laboru passe de l’autre côté de la route avant le restaurant ( "Un très bon restaurant theutois, de niveau gastronomique", a-t-il précisé) pour passer devant celui-ci au niveau du (futur ?) rond-point.

L’avis défavorable du collège communal de Theux a donc été versé au dossier.

Verviers ? Pas encore d’avis

De son côté, il nous revient que le collège communal de Verviers (PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers) ne s’est pas encore prononcé.