L’idée de cet inventaire des chemins et des sentiers de la commune est d’arriver au final à une carte qui regrouperait des nouveaux chemins que les riverains n’ont pas l’habitude d’utiliser et à terme favoriser la mobilité douce à travers la marche ou encore le vélo. La Commune de Theux a été aidée par l’ASBL Tous à pied qui a déjà développé ce projet dans d’autres communes comme Écaussinnes ou encore Profondeville.

L’objectif de l’ASBL rejoint celui de la Commune theutoise, à savoir « le (re)déploiement d’itinéraires actifs en site propre (chemins et sentiers), leur promotion et leur protection ».

L’échevine originaire de Hodbommont avait à cœur de porter ce projet et qu’il puisse se réaliser. En septembre 2021, elle a rejoint le collège, soit juste après les inondations. « Fatalement, on avait d’autres chats à fouetter à ce moment-là.» Il y a un peu moins d’un an, elle décide de se pencher sur le projet avec d’autres membres de la commune. « Le collège a rejoint l’idée et on a budgétisé la première phase pour 2023 qui s’élève à 12 000 euros. »

En avril, le projet a été présenté aux riverains en séance publique. « Il y avait entre 50 et 60 personnes à la réunion. J’ai contacté des personnes de mon entourage et on a essayé de le partager au maximum autour de nous. Ils étaient tous enthousiasmes. Il y avait aussi pas mal d’inscriptions spontanées.»

Avant de demander la participation aux citoyens, une phase préalable a été réalisée par l’ASBL, « Florian Vanhamme (NDLR : la personne en contact avec la Commune pour l’ASBL) a déjà fait un travail en amont, il a croisé différentes informations. Il a quadrillé la commune en 55 cadrages d’environ 2 km² chacun, c’est assez fastidieux, on ne s’en rend pas compte. Il y a plus de 600 km qui ont été inventoriés par Florian Vanhamme. On va peut-être en retrouver d’autres en allant sur le terrain, on ne sait pas », sourit l’échevine.

Actuellement, la première phase a été lancée avec l’aide des citoyens présents à la réunion. Elle consiste à « avoir une vue d’ensemble de tout le territoire, pour les statuts légaux et leur état, voir lesquels “méritent” un entretien régulier. Par exemple il y a des petits chemins qui permettent de rejoindre le château de Franchimont en partant du centre de Theux, avec la Franche Foire, on va essayer d’y prêter un peu plus attention ».

Et du côté des bénévoles? « Je suis intéressé par le coin où j’habite et je pense qu’il ne faut pas toujours aller loin pour visiter et voir de belles choses. Il y a souvent des points de vue et des endroits originaux de la commune qu’on ne connaît pas car il n’y a pas d’itinéraires balisés soit les accès n’existent plus. Je trouve que faire ce recensement était intéressant.»

Cadrage approximatif sur lesquels les bénévoles travaillent pour développer les sentiers et chemins pédestres. ©ASBL Tous à pied

Concrètement, comment se passe la première phase?

« Il y a 55 cadrages de 2 km², la Commune de Theux fournit des cartes et moi, je les ai demandées en numérique parce que je préfère en numérique. L’information qui nous a été donnée, ce sont des cartes sur lesquelles ont été croisées les voiries pour lesquelles la commune de Theux a des questionnements par rapport aux revêtements de sol », témoigne un bénévole.

« On est censés pointer la nature du sol : empierré, terre, herbe, hydrocarbure… Et on doit aussi mentionner la largeur du chemin, on doit identifier si c’est un chemin ou un sentier. C’est-à-dire est-ce qu’on peut marcher à une ou deux personnes de front ou seul, c’est ça la différence. L’ASBL a croisé ces informations avec des données en open source d’Open Street Map (en libre accès) avec d’anciennes données de la Commune comme des chemins vicinaux qui viennent sans doute d’atlas ou des données qui étaient complètes ou parcellaires. L’idée était qu’ils puissent valider les informations en leur possession. »

Il est demandé aux bénévoles de réaliser au minimum un cadrage, chaque cadrage recouvre une superficie d’environ 2 km2.

Les réseaux se développent à travers la Wallonie, certains sont à disposition des citoyens. ©ASBL Tous à pied

Trois phases dans le projet

- Première phase : l’inventaire

La première consiste à réaliser un inventaire des voies de communication publiques de la commune, c’est-à-dire constater l’état des chemins et sentiers. Cette phase est réalisée avec les citoyens « sur base de la méthodologie de l’ASBL Tous à pied », précise l’ABSL. La phase qui occupe actuellement la commune theutoise.

- Deuxième phase : le maillage

Toujours avec l’aide de citoyens bénévoles, il leur sera demandé de « relier les villages et les quartiers entre eux ainsi que les pôles d’activités (tel que l’administration communale, les écoles, la gare…) Les itinéraires viseront à relier le plus directement possible un point à un autre, tout en gardant l’aspect sécurité ». Cette phase permettra aussi de renforcer l’aspect touristique.

- Troisième phase : la cartographie

La dernière étape, c’est la conception et la réalisation d’une cartographie d’un plan de balisage. L’ASBL ne se charge pas de la mise en place des balises et propose une cartographie détaillée.