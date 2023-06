Trois projets sélectionnés dans le cadre du budget participatif de Theux

Ainsi, près de 300 citoyens se sont déplacés à l’Administration pour voter. Le projet Wali-Becco 2.Vert a obtenu 35,7% des votes. Il recevra par conséquent 9 290 € pour l’aménagement du lieu-dit Wali-Becco afin de créer un espace de rencontre intergénérationnel. Avec 21,9%, le rallye des voisins se verra attribuer une enveloppe de 2 000 € pour développer une après-midi festive et de découverte de différents établissements theutois (maison de repos, écoles…). Après soustraction, il restait donc 8 710 € qui seront proposés au projet de création d’un parcours santé dans le bois de Franchimont, projet ayant récolté 17,2% des suffrages. L’aménagement du chemin Derrière Theux (15,7%) et l’isolation pour éviter l’isolement (9,6%) devront retenter leur chance, et davantage fédérer les Theutois. Car, en effet, le succès de cette première édition et les retours positifs des Theutois permettent d’envisager, déjà, une seconde édition du budget participatif en 2024.