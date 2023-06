MC Vins ouvre à l’ancien Cellier au centre de Theux

"Je viens de la région spadoise et suis passionné par les vins et la gastronomie, détaille Georges Schuind. J’ai fait la gestion hôtelière en études supérieures puis je suis passé notamment comme maître d’hôtel à la Cour de la Reine à Spa ou encore comme caviste au sein du Cellier St Paul à Liège. Puis, l’activité cessait donc j’ai pris la décision de me lancer en créant mon propre lieu. Car j’avais déjà des connaissances et des contacts dans le domaine."