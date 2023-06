Budget participatif à Theux: 5 projets ont été présentés

Le premier projet, baptisé "Isolation pour éviter l’isolement" et initié par le Cercle d’agrément de Jevoumont, propose d’améliorer l’isolation de la salle du village. Cela permettra d’utiliser le lieu en hiver et d’organiser des cours de yoga, une garderie grands-parents/enfants. Une collaboration avec le centre culturel et le syndicat d’initiative pour l’organisation de cours et de soirées "conférences" pourra aussi être nouée.

Le deuxième projet concerne la création d’un parcours santé au départ du parking du château de Franchimont, accessible à tous et tout le temps. Il s’agirait d’ "une promenade fléchée d’environ 2,5 km à travers les bois, ponctuée de différents modules sportifs et ludiques."

Le troisième projet prévoit l’organisation, par les maisons de repos et les écoles primaires du centre de Theux, du "Rallye des voisins, tous au jardin". Ce parcours pédestre offrira la possibilité de découvrir chaque établissement. Des animations et petite restauration seront proposées dans chaque lieu. L’occasion pour les familles des enfants, les personnes âgées et les voisins theutois de se rencontrer. Un grand

rassemblement intergénérationnel clôturera l’après-midi.

Le quatrième projet, nommé Wali-Becco 2.0, s’intégrera dans le village du même nom. "Suite aux travaux du village de Becco, le petit bois appelé Wali Becco, terrain de jeux des enfants, a complètement disparu. " Les villageois ont donc imaginé à la place un projet écologique, convivial et participatif. Celui-ci favorisera la rencontre autour d’un four à pain, d’une partie de pétanque tout un offrant un espace de jeux, de sports et de détente.

Enfin, le cinquième projet se penche sur l’aménagement du cheminement piéton dit "Derrière Theux", entre Theux et Marché. Au programme: des bancs, fleurs et du mobilier urbain adaptés pour apporter aux étudiants, familles, personnes âgées, touristes ou joggeurs un lieu de promenade, de repos et de rencontre.

Comment voter ?

Les Theutois ont jusqu’au 20 juin prochain pour se prononcer. Chaque citoyen de plus de 12 ans dispose d’une seule voix et ne peut voter que pour un projet. Pour ce faire, il suffit de se rendre à l’administration communale, lors des heures d’ouverture, avec sa carte d’identité (afin d’être enregistré dans le listing des votants). "Trois permanences seront aussi organisées, le samedi 10 juin, de 10 à 12 h, le mardi 13 juin jusque 18h et le samedi 17 juin, de 10 à 12 h", précise l’échevine de la Participation citoyenne, Claudine Brisbois.

Bon à savoir, le vote des habitants comptera pour 60% dans le résultat final. Les 40% restants reviendront au Forum participatif, une instance composée du bourgmestre, de l’échevine, des conseillers communaux, de représentants de la CCATM et de membres de l’administration. Le verdict sera quant à lui communiqué le 23 juin.

"Le projet arrivé premier sera financé. S’il reste de l’argent, cela ira au 2e", note Claudine Brisbois. Et ainsi de suite jusqu’à ce que les 20 000 € soient épuisés.