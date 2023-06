Depuis plusieurs mois maintenant, l’ancienne gare de Theux est en travaux, avec comme objectif de les transformer en logement d’urgence et de transit. Et bonne nouvelle, comme l’explique le bourgmestre Pierre Lemarchand, "ces travaux sont en phase finale. Les logements de transit seront donc très prochainement mis en location. Nous avons également rénové la façade avec un rejointoyage et sablage qui a fait réapparaître la pierre de France. Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs concernant cette rénovation de l’ancienne gare."

2. Le village de Becco continue sa mue

Quant au village de Becco, sa transformation poursuit son chemin. "Nous avons réglé plusieurs volets au niveau du patrimoine en refaisant les excédents. Ainsi, il y a eu des rachats de mètres carrés de terrains à gauche et droite pour refaire l’alignement. Et nous avons également effectué une aliénation pour la future station d’épuration située chemin de Louveigné."

3. Une nouvelle voirie créée à Jehanster pour un projet de lotissement

Un projet de 16 maisons va voir prochainement le jour du côté de Jehanster via un projet porté par Jean-Pol Bollette et sa société Green Construct. "Il s’agit d’un nouveau quartier qui sera créé à Jehanster avec un projet de 16 maisons, dont deux ou quatre appartements. Il fallait donc y créer une voirie." celle-ci s’appellera la place Pierre Lemarchand.

3. Une rampe pour les personnes à mobilité réduite à l’école communale de La Reid

Le conseil communal a ratifié la création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à l’entrée de l’école communale de La Reid.

4. Des petits subsides pour le Lions et l’école de Jehanster

Enfin, deux petits subsides ont été octroyés au Lions Club de Franchimont ainsi qu’à l’association des parents de l’école de Jehanster pour leur permettre d’organiser respectivement une réception en l’honneur d’un jumelage pour le Lions et l’inauguration du réfectoire pour les parents de l’école de Jehanster.