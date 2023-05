Dossier Chinrue à Theux: le Conseil d’État a validé le projet

Pour Theux Demain, il s’agit "d’une occasion manquée pour un quartier durable et convivial". "Au XXIe siècle, les nouveaux quartiers devraient respecter de nombreux critères en matière d’énergie, de mobilité douce, de liaisons, de gestion des déchets, de mixité sociale, d’accessibilité aux personnes handicapées… Pourtant, sur les 25 critères wallons des quartiers durables, il en atteint à peine la moitié", déplore le groupe dans un communiqué.

Celui-ci rappelle aussi qu’il y a 4 tentatives le permis, bloqué ensuite pendant 6 années au Conseil d’État. "Le projet n’était déjà pas bon à la base, mais il est aujourd’hui totalement en décalage avec les attentes des citoyens de 2023." Theux Demain estime qu’il faut tirer "les leçons de la mauvaise gestion de ce dossier" en respectant des normes environnementales ambitieuses, en prévoyant des aménagements publics conviviaux et en renforçant la concertation avec les riverains.

Du côté du Collège, on maintient ce qui avait été dit suite à l’interpellation citoyenne de novembre 2022. "Nous irons à la rencontre des riverains et du promoteur, explique l’échevin de l’Urbanisme Mathieu Malmendier (IFR). Maintenant, celui-ci a son permis donc il a des droits. On avait déjà comme objectif de retravailler avec lui trois points." Ceux-ci concernent la situation vis-à-vis des inondations, la performance énergétique des bâtiments et la création de maisons plutôt que des appartements, "pour essayer de faire revenir de jeunes ménages et avoir un autre type de logements dans le centre de Theux". Enfin, le Collège aimerait également savoir comment le promoteur compte phaser son projet.